SENAI Sergipe promove programação especial nos dias 5 e 6 de junho com foco em educação

Nos dias 5 e 6 de junho, o SENAI Sergipe realiza a 17° edição do Mundo SENAI, evento gratuito com uma programação especial voltada à educação profissional. As atividades acontecem ao longo de todo o dia, de forma simultânea nas unidades CETAF-AJU, CETICC e CETCCC (Aracaju) e CETAF-EST (Estância), com opções presenciais e online, abertas ao público de todas as idades.

O objetivo da ação é apresentar à comunidade as diversas oportunidades de formação oferecidas pelo SENAI e como a instituição pode contribuir para a conquista de novas oportunidades de carreira. A programação inclui visitas guiadas, palestras, oficinas práticas, exposições interativas, além de informações sobre cursos profissionalizantes.

As atividades foram pensadas para mostrar de forma prática como a educação profissional pode transformar vidas, conectando os participantes ao universo da indústria, da inovação e da tecnologia. Durante os dois dias, os visitantes poderão conhecer os laboratórios, interagir com professores e alunos, além de vivenciar experiências nas áreas de automação, marcenaria, robótica, tecnologia da informação, costura, confeitaria, entre outras.

Com um formato dinâmico e interativo, o SENAI convida estudantes, trabalhadores, empresários e toda a comunidade a participarem e conhecerem de perto o que há de mais moderno em educação profissional em Sergipe.

Mundo SENAI Sergipe

Horário: 7h30 às 11h30 – 13h às 17h30

Quando: 5 e 6 de junho (quinta e sexta-feira)

Local:

CETAF-AJU (Avenida Tancredo Neves, 2001, Inácio Barbosa – Aracaju/SE) / (05/06)

CETICC (Avenida Tancredo Neves, 5600, América – Aracaju/SE) / (05/06)

CETCC (Rua Propriá, 201, Centro – Aracaju/SE) / (06/06)

CETAF/EST (Avenida Raimundo Silveira Souza, 512, Centro – Estância/SE) / (06/06)

Unidade de Comunicação do Sistema FIES – UNICOM