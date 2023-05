Senar abre inscrições para cadastro reserva de Técnico de Campo

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SE) está com inscrições abertas até 12 de junho para cadastro reserva de Técnico de Campo para atuar na Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar Sergipe.

Nesta seleção, as vagas são para profissionais com formação acadêmica na área das ciências agrárias, como engenharia de pesca, engenharia agronômica, medicina veterinária ou zootecnia, com especialização e experiência comprovada nas áreas de Suinocultura, Apicultura, Avicultura, Agroindústria e Aquicultura (Carcinicultura e Piscicultura).

O credenciamento é a primeira etapa do processo, em seguida há a seleção de currículos dos profissionais com experiências já citadas, depois são convocados para uma entrevista presencial, realização do Curso de Extensão – Assistência Técnica e Gerencial ATe-G (32h) presencial e assim fica apto para o cadastro reserva para Técnico de Campo ATe-G.

Caso o candidato não compareça em algumas das etapas, será substituído imediatamente pelo próximo da lista.

Para concorrer a uma das 20 vagas disponibilizadas para capacitação, basta preencher o seguinte formulário (https://forms.gle/a23uD6f11RB9ZJH2A). Este cadastro deve ser realizado por profissionais que não realizaram o curso e têm interesse em atuar na Assistência Técnica e Gerencial do Senar Sergipe.

Assistência Técnica e Gerencial (ATeG)

A ATeG do Senar é um serviço gratuito oferecido ao produtor (a) rural pelo Senar. Tem o foco na geração de renda, melhoria da produção e na gestão rural de forma educativa. Os produtores são acompanhados periodicamente por um técnico de campo durante 24 meses, tempo mínimo necessário para avaliar os resultados da aplicação da metodologia.

Em Sergipe, atualmente a ATeG já atendeu 1260 produtores nas cadeias da fruticultura, ovinocultura, caprinocultura, agroindústria de lácteos, bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, olericultura, carcinicultura e piscicultura.

Os técnicos levam ao campo tecnologias, para aumentar a renda do produtor de forma sustentável. “Antes de atuar no campo, os profissionais são capacitados com a metodologia ATeG para realizar os atendimentos de forma individualizada, por meio de diagnóstico produtivo e planejamento de metas de forma conjunta com o produtor, através de tecnologia e informações relacionadas a cada cadeia produtiva, consequentemente tornando uma produção sustentável economicamente.”, explica a coordenadora da ATeG em Sergipe, Taynã Matos.

Foto assessoria

Por Samara Fagundes