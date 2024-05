Senar de Sergipe abre credenciamento para instrutoria em diversas áreas

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe (Senar/SE) abriu credenciamento para prestação de serviços para instrutoria com especialidade nas áreas de informática; avicultura; fruticultura; suinocultura; olericultura; inseminação Artificial; Bovino de Corte; Bovino de leite; caprinocultura; ovinocultura; gestão e cooperativismo; produtos lácteos; produção de queijos artesanais; equinocultura; operação de máquinas; operação de drones; rizicultura; cana-de-açúcar; aquicultura; piscicultura.

O instrutor atuará em treinamentos, palestras, seminários, cursos, oficinas e outras atividades. Para atender esta demanda, devem participar do credenciamento profissionais com habilidades técnicas comprovadas para as áreas citadas acima.

Neste caso, é necessário anexar documentos que comprovem experiência nas áreas especificadas. As inscrições devem ser feitas até 30 de maio. A documentação necessária para o credenciamento consta no Edital 001/2024 disponível no site, preencha o formulário disponível nesse link: https://senarsergipe.org.br/torne-se-um-prestador/

Após leitura do Edital de Instrutoria, Tutoria e Consultoria, se você tem interesse em fazer parte do time de profissionais que leva informações e transformam a realidade no campo, cadastre a sua empresa neste link: https://dematech.io/credenciamento-empresas/senarse e clique em Entrar, para fazer o cadastro com senha.

Foto assessoria

Por Samara Fagundes