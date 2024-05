Senar Sergipe lança novo projeto itinerante: o Senar em Campo

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) Sergipe anuncia o lançamento do Senar em Campo, um projeto inovador que visa aproximar a instituição dos produtores e trabalhadores rurais. A iniciativa, terá início no dia 29 de maio às 10h, com um evento de lançamento em Aracaju e percorrerá o interior sergipano ao longo dos meses de junho e julho, levando ações e resultados da Sala do Produtor Rural de cada região.

O Senar em Campo tem o objetivo de aproximar o Senar e o público-alvo, apresentando os resultados da Sala do Produtor Rural, que após 2 anos de sua criação, já demonstra alcançar um maior número de pessoas com as ações e serviços do Sistema Faese/Senar. Essa iniciativa, em parceria com prefeituras e sindicatos rurais, busca facilitar o acesso dos produtores às qualificações e serviços oferecidos pela instituição no campo.

O lançamento do Senar em Campo, acontecerá no dia 29 de maio, no Hotel Arcus, no bairro Atalaia. A programação contará com apresentação dos resultados das atividades da Sala do Produtor Rural em cada município, divulgação do programa Saúde Bucal, com atendimento odontológico gratuito para alunos e produtores rurais do Senar, casos de sucesso da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), o que marca o início da nova fase da ATeG em Sergipe, que deve alcançar 2040 propriedades em 2024, superando todos os anos em quantidade. O evento terá a presença dos técnicos de campo, que já começam os atendimentos em junho, além de produtores rurais para contar a própria experiência.

Caravana itinerante pelos municípios

A partir de 5 de junho, uma caravana itinerante percorrerá municípios sergipanos, levando ações e resultados da Sala do Produtor Rural para o interior, os municípios serão divulgados no dia 29 de maio, durante o lançamento.

