Seplan oficializa criação dos Grupos de Trabalho de Planejamento

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), promoveu nesta terça-feira, 15, o 5º Encontro Bimestral da Rede de Planejamento e Orçamento, reunindo titulares e suplentes das áreas em secretarias e órgãos do Estado.

Na ocasião, a Seplan oficializou a criação dos Grupos de Trabalho (GTs) com assinatura de portaria, formados pelos membros titulares e suplentes. Os quatro grupos terão como objetivos subsidiar as atividades da Rede de Planejamento e Orçamento, aprofundar os estudos e aprimorar a prática no que diz respeito à Avaliação de Políticas Públicas, Ciclo Orçamentário, indicadores e Gestão de Dados e Gestão do Conhecimento.

“A Rede de Planejamento e Orçamento lança hoje, aqui no 5º encontro, quatro grupos de trabalho que foram constituídos com integrantes aqui do nosso time e das demais secretarias, para avançar na condução, no planejamento e na execução de alguns temas que são estratégicos para o avanço do nosso trabalho. Esses quatro temas vão fazer com que a gente possa avançar ainda mais para que tenhamos o nosso time engajado e muito seguro daquilo que nós temos que implementar para que tenhamos um Sistema de Planejamento e Orçamento e uma governança para resultados cada vez mais eficaz, efetiva e eficiente”, ressaltou o secretário do Planejamento, Julio Filgueira.

Até o mês de dezembro, as metas dos GTs serão estabelecer cronograma de encontros, definir seus respectivos planos de ação com objetivos, além de apresentação de painel no 2º Seminário de Gestão Estratégica, previsto para ocorrer nos dias 10 e 11 de dezembro.

A diretora de Planejamento da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), Cláudia Moreira Rego, que faz parte do GT de Avaliação de Políticas Públicas, falou sobre a importância da criação dos grupos. “Nosso objetivo com esse GT é criar métodos inovadores para que a gente possa avaliar as políticas públicas com o resultado na sociedade. Então, é o custo-benefício, é o que a sociedade pensa dos nossos projetos implantados”, ressaltou a integrante da Rede.

Quadro de metas e monitoramento

A programação do evento também contou com a apresentação do Quadro de Metas para o biênio 2025/2026 e seu cronograma de elaboração, com destaque para o processo de monitoramento estratégico ativo.

Com formato de mesas redondas, o evento trouxe também dinâmicas aos participantes, estimulando a reflexão conjunta sobre o processo de monitoramento, qualidade do quadro de metas e o aperfeiçoamento da plataforma Target, além da discussão sobre a modelagem para o monitoramento em 2025, através da Metodologia World Café, uma metodologia de aprendizagem ativa que estimula a conversa colaborativa e a criação coletiva de ideias.

“Essas atividades nos permitem olhar, por exemplo, quais são os pontos fortes e fracos do monitoramento, captar como é que esse processo ajuda a alta gestão na tomada de decisão, entre outras reflexões. São momentos importantes para fortalecer o nosso trabalho, ouvir a equipe e trabalharmos juntos para entregar um trabalho cada vez mais qualificado e eficiente para o Estado”, destacou a secretária-executiva da Seplan, Melina Tavares, que conduziu as dinâmicas em grupo.

Nesta edição, o Encontro da Rede recebeu também painéis de palestrantes externos, a exemplo do painel de gestão estratégica em cenários de complexidade, com a PhD em Psicologia Social e consultora organizacional, Cristiane Barreto, e o painel de apresentação da Inteligência Artificial (IA) da Plataforma Target, com os representantes da Facilit Tecnologia, Manoel Amorim e Rubens Lopes.

Atividades da Rede

Com a realização deste 5º Encontro Bimestral, a Seplan encerra o ciclo de 2024 das reuniões temáticas com a Rede de Planejamento e Orçamento, antes da realização do 2º Seminário de Gestão Estratégica, que representará a culminância das atividades neste ano.

A implantação da Rede de Planejamento e Orçamento ocorreu no mês de fevereiro, com o 1º Seminário de Gestão Estratégica, seguido das reuniões bimestrais realizadas em abril, junho, agosto e outubro, bem como outras atividades de capacitação e orientação.

A Rede de Planejamento e Orçamento, composta por servidores que fazem parte das diretorias de Planejamento das secretarias e órgãos do Estado, assim como seus grupos de trabalho, têm como premissas promover o intercâmbio de experiências e disseminação de boas práticas na área de planejamento, execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas, como também a capacitação permanente das equipes, buscando a melhoria contínua destes processos.

Foto: Dayanne Carvalho