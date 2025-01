Seplan: preparação para 6ª Conferência Estadual das Cidades

A Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), por meio da Subsecretaria de Desenvolvimento Regional e Gestão Metropolitana (SDR), está realizando reuniões de alinhamento com os municípios sergipanos, preparando gestores para as etapas municipais da 6ª Conferência Estadual das Cidades.

Além de todo o planejamento que vem sendo feito para o evento, por meio da criação e realização de reuniões regulares com a comissão organizadora ao longo de 2024, o Estado também começa a fomentar a realização das etapas municipais das conferências, que devem ser realizadas pelos municípios sergipanos, com visitas às prefeituras.

O evento, que acontece nos dias 27, 28 e 29 de maio deste ano, traz a temática ‘Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social’ para o centro dos diálogos, e é realizado pelo Governo de Sergipe, através de coordenação da Seplan.

“Estamos indo até os 75 municípios sergipanos para provocá-los acerca da importância de realização das etapas municipais e da relevância do desenvolvimento urbano em todo o estado. Em nossas idas, estamos levando cartilhas explicativas, modelos de documentos que podem auxiliar esses municípios a realizar essas etapas municipais”, explicou a subsecretária de Desenvolvimento Regional e Gestão Metropolitana da Seplan, Danilla Andrade.

Em dezembro, as equipes foram às cidades de Pedra Mole, Pinhão, Macambira, Pedrinhas, Canhoba, Nossa Senhora Aparecida, Ribeirópolis, Carira e Rosário do Catete, com objetivo levar informações e conscientizar acerca da importância das etapas municipais neste primeiro semestre.

O secretário de Planejamento, Orçamento e Inovação, Julio Filgueira, destacou a importância da participação dos municípios sergipanos. “Essa é a vez de os municípios, de forma mais direta e participativa, por meio da população e de seus gestores, contribuírem para as discussões e propostas dos eixos e temas da conferência estadual das cidades. Temos tido o compromisso de refletir as realidades e demandas locais, promovendo um planejamento urbano mais inclusivo e eficaz. Isso ganha mais profundidade com a participação popular nas etapas municipais, que serão de grande importância para construção da etapa estadual que ocorre em maio deste ano”, disse.

Sergipe na Conferência

Em Sergipe, a etapa estadual tem sido coordenada pela Seplan, por meio da SDR, e articulada por uma comissão organizadora plural e representativa de diversos segmentos, como gestores, administradores públicos e legislativos; movimentos populares; movimento sindical; empresários; entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais e ONGs.

A estruturação da comissão tem como finalidade alcançar o principal objetivo preparatório, que consiste em dialogar sobre o desenvolvimento das cidades, os principais desafios e políticas públicas que podem ser implantadas para a promoção de cidades com mais inclusão, democracia, sustentabilidade e justiça social.

Foto: Dayanne Carvalho/Seplan