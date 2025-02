Seplan visita projeto de formação de jovens em tecnologia com foco na implantação em SE

Representantes da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), estiveram na Escola 42, em São Paulo (SP), na última sexta-feira, 14, com objetivo de conhecer o funcionamento da instituição sem fins lucrativos, responsável pela formação de jovens na área de tecnologia e engenharia de software. Em 2024, o Secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, já havia realizado uma visita à instituição.

A visita permitiu que a Seplan pudesse conhecer a estrutura e a metodologia de uma das escolas mais inovadoras do mundo, que existe em mais de 30 países e, aqui no Brasil, tem sede, também, no Rio de Janeiro, além de avaliar a viabilidade de uma unidade em Sergipe no futuro Hub de Inovação que será implantado pelo Governo do Estado.

Participaram da visita o secretário Julio Filgueira, o subsecretário de Transformação Digital e Inovação, Walter Andrade, além de representantes do The Human Project (THP) de Sergipe, uma organização que atua na construção de tecnologias sociais, localizada no município de Santa Luzia do Itanhy.

“Conhecer a Escola 42 foi uma oportunidade importante para avançarmos no propósito de implantar uma unidade aqui em Sergipe, proporcionando aos jovens do nosso estado esse atendimento social na forma de qualificação profissional em Tecnologia, que é uma das áreas que mais se expandem em todo o mundo. Ponto alto que pudemos observar na iniciativa é que se trata de uma escola de cidadania. É possível que possamos fornecer cursos e capacitações como essa no futuro Hub de Inovação que o Governo de Sergipe implantará, por meio da Seplan, no Centro de Aracaju”, explica o secretário Julio Filgueira.

Sobre a Escola 42

A Escola 42 é uma instituição de ensino em programação gratuita, que funciona 24h por dia. O aprendizado ocorre sem a necessidade de um professor, com a metodologia de aprendizagem em pares, e nas salas de aula, os alunos precisam cumprir tarefas a partir de tutoriais.

A formação completa tem duração de 1 ano e meio, com carga horária de 40 horas semanais, que pode ser cumprida de forma flexível. Para auxiliar os jovens, a instituição oferece bolsas de estudo, por meio de parceria com o Itaú, Zup, Fundação Telefônica Vivo e Fundação Telles.

“É uma iniciativa que já existe em vários locais do mundo, um espaço que ministra treinamento e qualificação para jovens 18+ de modo geral, mas, em especial, aos que se encontram em situação de vulnerabilidade social. É um aprendizado colaborativo que visa atender um público amplo, seja formados, estudantes, pessoas em transição de carreira ou que desejam se profissionalizar”, destaca o subsecretário de Transformação Digital e Inovação da Seplan, Walter Andrade.

Foto: Ascom Seplan