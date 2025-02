SEPLOG DE ARACAJU DEFINE A DATA DE LEILÕES DE ITENS INSERVÍVEIS; EVENTO OCORRERÁ NOS DIAS 11 E 25 DE ABRIL

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), está organizando um leilão de itens inservíveis de diversas secretarias municipais. Trata-se de materiais que não são mais utilizados pelas pastas, mas que podem ser úteis para a população. O evento ocorrerá nos dias 11 e 25 de abril e será uma oportunidade para pessoas físicas e jurídicas adquirirem equipamentos que não estão mais em condições de uso nas unidades públicas da cidade.

A Seplog está recebendo materiais inservíveis de diversas secretarias, com o objetivo de organizar os lotes e realizar um leilão para destinação adequada desses itens. Desde o início do processo, a pasta tem trabalhado na organização de móveis, equipamentos de informática e outros materiais que não atendem mais às necessidades da administração pública. A iniciativa acompanha o princípio da nova gestão municipal, prezando pela transparência e eficácia dos serviços públicos.

A separação dos itens é feita de forma criteriosa, para garantir o aproveitamento de itens que ainda tiverem valor de mercado. Após a organização dos lotes, a Seplog promoverá o leilão, que será realizado conforme as normas legais. A iniciativa visa otimizar o uso dos bens públicos e garantir que os recursos arrecadados sejam investidos em ações prioritárias para a cidade.

Secretário da pasta, Thyago Silva afirma que o leilão público é uma ferramenta essencial na destinação desses itens que são de patrimônio público, pois permite a alienação de bens inservíveis de maneira legal e transparente, garantindo que sejam reaproveitados por terceiros e, ao mesmo tempo, gerando receita para o município

“A gestão dos bens inservíveis do município de Aracaju deve ser conduzida com responsabilidade, transparência e respeito às normas legais, pois se trata de patrimônio público. Esses bens, ainda que não tenham mais utilidade para a administração municipal, continuam sendo de propriedade da sociedade e, portanto, sua destinação precisa ser feita com zelo”, destaca o secretário.

O recurso dos leilões pode ser reinvestido em novas aquisições e equipamentos que melhorem a prestação de serviços à população. Além disso, a correta destinação dos bens evita o desperdício e a deterioração de patrimônio, que pode ser convertido em benefício para a cidade.

De acordo com o diretor do Departamento Central de Patrimônio do Município (DCPM/Seplog), Evandro Lessa, todos os dias a Secretaria recebe bens inservíveis em seus galpões para a realização dos dois próximos leilões. “Estamos organizando o lote para o segundo leilão que vamos realizar no mês de abril. Nossa equipe pretende finalizar este lote ainda este mês de fevereiro”, declara.

