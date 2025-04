Serão distribuídos R$48.000 aos vencedores sergipanos do Prêmio Sebrae de Jornalismo

A 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) vai premiar, na etapa estadual em Sergipe, R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais) aos vencedores. Com inscrições abertas até o dia 9 de junho, esta edição do PSJ recebe trabalhos que abordam o tema “Empreendedorismo com foco nos pequenos negócios”, veiculados entre 3 de junho de 2024 e 8 de junho de 2025 nos diferentes canais da imprensa, bem como em novas plataformas digitais.

Serão premiadas as três primeiras colocações das categorias Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo, assim como o primeiro colocado da categoria Jornalismo Universitário. Os prêmios para os melhores trabalhos de cada categoria, avaliados por uma comissão técnica, são os seguintes:

1º lugar: R$6.000,00

2º lugar: R$3.500,00

3º lugar: R$2.000,00

Jornalismo Universitário: R$2.000,00

Os vencedores da etapa estadual seguem para a fase regional que, por sua vez, definirá os finalistas da etapa nacional.

As inscrições e os detalhes do regulamento podem ser conferidos no site www.prêmiosebraejornalismo.com.br.

SOBRE O PRÊMIO SEBRAE DE JORNALISMO

O Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) é um concurso jornalístico instituído pelo Sebrae para premiar as melhores notícias veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira ou novas plataformas digitais sobre empreendedorismo e pequenos negócios.

Por Jaynne Rodrigues