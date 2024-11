Seresta: Duo Vieira apresenta uma noite de clássicos no Café da Gente Sergipana

Na véspera do feriado, quinta-feira, 14 de novembro, às 20h, o Duo Vieira subirá ao palco do Café da Gente Sergipana para apresentar um Show intimista que celebra a música brasileira com participações especiais de Fred Andrade e Felipe Freitas.

O projeto Seresta já é sucesso de público e crítica, nacionalmente reconhecido. A noite será uma verdadeira celebração da música popular brasileira, com clássicos do cancioneiro seresteiro, arranjos exclusivos e uma atmosfera interativa que promete envolver o público em uma experiência única e emocionante.

O Duo Vieira, formado pela cantora Rebeca Vieira e pelo violonista Ricardo Vieira, traz à cena uma profunda pesquisa sobre a música popular brasileira. O projeto Seresta não apenas resgata canções icônicas da nossa história, mas também explora o contexto histórico e o processo de criação dos arranjos, promovendo uma atmosfera intimista. Durante o show, o público será convidado a reviver memórias e a participar ativamente, mergulhando em uma jornada musical que resgata a essência das serestas.

As serestas abrangem uma multiplicidade de gêneros e estilos que marcaram a Era do Rádio no Brasil, uma época em que a música se consolidou como um dos pilares da formação cultural do país. Essa linguagem artística única influenciou uma geração inteira de compositores e amantes da música brasileira, criando um legado que permanece vivo até os dias de hoje.

Não perca a chance de vivenciar uma noite única! Em um show intimista, com ingressos limitados, o Duo Vieira proporcionará uma experiência sensorial, guiada por histórias e canções que tocarão o coração de todos os presentes. Com a participação especial do guitarrista Fred Andrade e do clarinetista Felipe Freitas, o espetáculo será uma verdadeira imersão na nossa rica herança cultural, revivendo memórias e despertando emoções profundas. Ingressos antecipados pelo Sympla (link na bio do Instagram @nossodomproducoes e @duovieira) ou via PIX solicitando pelo WhatsApp (79) 99854-1330.

A Nosso Dom Produções, responsável pela produção do evento, é uma produtora especializada em eventos culturais que valorizam a sergipanidade e a cultura brasileira. Com uma trajetória de sucesso, a produtora tem como missão promover e difundir a arte local, oferecendo ao público experiências únicas e enriquecedoras, sempre em espaços de relevância cultural como o Café da Gente Sergipana. Nosso Dom Produções

Contato: 79 981383594

Serviço:

– Show: Seresta

– Data: 14 de novembro de 2024

– Hora: 20h

– Local: Café da Gente Sergipana (anexo ao Museu da Gente Sergipana)

– Ingressos:

– Primeiro lote: R$ 50,00

Fonte e foto assessoria