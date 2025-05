Sergas apoia lar de idosos e ajuda a transformar vidas com dignidade e cuidado

Suporte financeiro da instituição contribui para saúde, segurança alimentar e bem-estar de público atendido

Oferecer uma vida digna, com todos os cuidados que a terceira idade merece. Foi com esse propósito que a Sergipe Gás S/A (Sergas) passou a apoiar o SAME – Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição, uma das instituições mais tradicionais de Aracaju, com 75 anos de atuação voltada ao acolhimento de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social.

A parceria tem sido essencial para garantir o funcionamento da instituição e a continuidade de um trabalho que vai muito além da assistência: devolve esperança e resgata histórias.

Uma dessas histórias é a de Dona Nazaré, uma das assistidas do lar. Ela chegou ao SAME eum um momento bastante difícil da sua vida. Carregava poucas bagagens físicas, mas uma imensa carga emocional de solidão e incerteza. Hoje, seu semblante é outro.

“Cheguei aqui miudinha, sabe? Com o coração apertado, sem saber o que esperar. E aqui, eu voltei a ser Nazaré, a mulher forte que sempre fui, mas que andava escondida”, contou, com os olhos marejados e a voz embargada de emoção, mas cheia de firmeza ao falar do próprio renascimento.

Com o apoio financeiro de instituições como a Sergas, o SAME consegue oferecer seis refeições diárias, atendimento médico e psicológico, além de um ambiente seguro, acolhedor e repleto de cuidado. A casa conta com a visita de um clínico geral semanalmente, o acompanhamento de um psicólogo duas vezes por semana e de um psiquiatra a cada 15 dias.

“Para nós, apoiar o SAME é mais do que uma ação social. É um compromisso com a cidadania, com o respeito à vida e com o bem-estar de quem tanto já contribuiu com a nossa sociedade”, destaca o diretor-presidente da Sergas, Alan Lemos.

A Sergas reafirma seu papel social ao investir em ações que transformam realidades. O SAME é exemplo disso: um espaço onde vidas são reconstruídas com afeto, dignidade e cuidado.

Por André Carvalho – foto assessoria