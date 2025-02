Sergas destaca benefícios do GNV no ‘Sergipe é aqui’ na Barra dos Coqueiros

A Sergipe Gás S/A (Sergas) participou de mais uma edição do programa ‘Sergipe é aqui’, realizada na Barra dos Coqueiros, nesta sexta-feira, 14. Durante o evento, a companhia apresentou ao público os benefícios do Gás Natural Veicular (GNV), destacando sua eficiência como um combustível de alto rendimento, que permite rodar mais gastando menos.

Para demonstrar as vantagens do GNV, um veículo da Sergas foi estacionado no local, permitindo que os visitantes conhecessem de perto as mudanças no motor e a instalação do cilindro. Seguindo as recomendações de segurança e realizando as revisões dentro do prazo, o GNV é uma opção econômica e segura.

O presidente da Sergas, José Matos, ressaltou a importância da participação da companhia no evento. “A presença da Sergas reforça o compromisso da companhia com a disseminação de informações sobre o gás natural veicular e seus benefícios econômicos e ambientais, além também de tirar dúvidas sobre o gás natural canalizado para condomínios e o comércio”, disse José Matos.

Entre os visitantes, o agente fiscal do Inmetro, Jackson Dias, destacou sua experiência com a nova tecnologia do GNV. “Já tinha usado gás no meu veículo, mas era de 3ª geração. Fiquei realmente impressionado com o desempenho que essa 5ª geração proporciona ao veículo. Parabéns à Sergas por apresentarem esse benefício para a população”, elogiou.

Cuidados

A instalação do kit GNV deve ser feita exclusivamente em oficinas credenciadas pelo Inmetro, e a revisão periódica do sistema é indispensável. A conversão para o uso do gás deve ser realizada em uma das quatro convertedoras credenciadas pelo Inmetro no estado. Para mais informações sobre requisitos para conversão e documentação necessária, os motoristas podem acessar o site da Sergas ou entrar em contato pelo telefone (79) 3243-8500.

Foto Ascom Sergas