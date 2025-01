Sergas e SergipeTec promovem workshop sobre as potencialidades do biometano

Evento continua nesta quarta-feira, 22, e é um marco para os avanços do desenvolvimento de energias renováveis no estado

A Sergipe Gás S/A (Sergas), em parceria com o Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), deu início nesta terça-feira, 21, a um workshop que discute as potencialidades do biometano no estado de Sergipe. O evento, que prossegue até esta quarta-feira, 22, marca o começo de um estudo inédito voltado à análise de resíduos, identificação de grandes geradores, e à estimativa do potencial de produção de biometano em território sergipano.

O workshop é conduzido pelo Centro Internacional de Energias Renováveis (Cibiogás), instituição com 12 anos de experiência no setor. A programação inclui um panorama do mercado de biometano e biogás, abordando desde sua origem e destinação até as regulamentações, políticas públicas e as tendências para o setor. O ponto alto será a análise detalhada das potencialidades de Sergipe.

Para o diretor-presidente da Sergas, José Matos, o evento representa um avanço estratégico na exploração de energias renováveis no estado. “O biometano é um biocombustível renovável, proveniente do biogás, com características semelhantes ao gás natural. Investir em sua produção e utilização é fundamental para fortalecer nossa matriz energética e criar novas oportunidades econômicas”, destacou.

De acordo com Nicolas Berhorst, gerente de Inteligência de Mercado da Cibiogás, o workshop busca unir diferentes atores em prol do desenvolvimento do biometano. “Nosso objetivo é apresentar um estudo de mercado que conecte biomassa, tecnologia, infraestrutura e recursos para a criação de novos negócios. O engajamento de todos os envolvidos será essencial para o sucesso dessa iniciativa”, afirmou.

O presidente da SergipeTec, José Augusto, ressaltou a importância de parcerias como essa para o avanço de projetos de energia renovável no estado. “Este workshop é um marco para nossa equipe técnica, que terá acesso a informações valiosas sobre o biometano e as possibilidades para sua aplicação em Sergipe. Essa parceria reforça o papel do parque tecnológico no desenvolvimento sustentável”.

Felipe Marques, diretor de estratégias de mercado da Cibiogás, reforçou o impacto positivo do evento. “Estamos felizes em dar esse primeiro passo ao lado da Sergas e da SergipeTec, aproveitando as potencialidades do estado para gerar oportunidades concretas para o biogás e o biometano em Sergipe. Este é o início de uma agenda promissora para o setor”.

Com iniciativas como esta, Sergipe avança na consolidação de sua posição como referência no desenvolvimento de energias renováveis, demonstrando o compromisso da Sergas e da SergipeTec com a inovação e a sustentabilidade.

Por André Carvalho – Foto: Ascom/Sergas