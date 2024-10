Sergas incentiva uso do GNV como combustível de maior economia

A Sergipe Gás S/A (Sergas) vem divulgando o incentivo ao uso do Gás Natural Veicular (GNV) em Sergipe, promovendo um combustível mais limpo e econômico. Em comparação com a gasolina e o etanol, o GNV apresenta uma baixíssima emissão de poluentes, tornando-se uma alternativa sustentável que gera menos impactos ao meio ambiente.

No entanto, para muitos motoristas o principal atrativo do GNV é a economia proporcionada. Com maior rendimento em relação aos combustíveis líquidos, ele possibilita que os condutores vejam sobras significativas no orçamento mensal. Essa economia gera oportunidades de investimento tanto para o veículo quanto para a vida pessoal e familiar.

Clóvis Ferreira Mota, motorista de aplicativo em Aracaju, é um exemplo de quem transformou sua rotina financeira com o uso do GNV. Há 25 anos, vindo de Salvador para a capital sergipana, ele decidiu migrar seu veículo para o GNV, e desde então nunca mais voltou a utilizar gasolina ou etanol.

O motorista explicou que sua experiência na área de gás natural facilitou a decisão. “Por trabalhar na área de automação de gasoduto, foi mais fácil de entender o funcionamento do GNV. E a economia realmente é absurda, é muita alta quando se compara o gás natural com o combustível líquido”, contou Clóvis.

Segundo ele, essa mudança possibilitou uma transformação em sua vida financeira, tanto que inspirou outros membros da família a adotar o combustível. Clóvis estima que a economia chega a 70% em relação à gasolina, mas ressalta que isso depende do estado de manutenção do veículo. “Eu não ganharia em outro tipo de trabalho o que ganho hoje rodando como motorista de aplicativo. As pessoas não têm ideia do lucro que podem ter abastecendo com o gás natural”, concluiu.

Sergas e o suporte aos motoristas

Para garantir que os motoristas possam circular com tranquilidade utilizando o GNV, a Sergas disponibiliza em seu site uma lista atualizada de todos os postos de combustível habilitados para o abastecimento com o Gás no estado. A empresa segue comprometida com a ampliação do uso deste combustível sustentável, incentivando a população a adotar essa alternativa econômica e que contribui para a preservação ambiental.

“O que nós queremos é mostrar que é seguro e econômico. Eu falo como usuário há 14 anos de GNV. O meu carro particular já está há muito tempo com o gás natural, e ele realmente proporciona uma economia absurda sem alterar a dirigibilidade. Aquele mito que o estraga o motor ou prejudica o carro não existe. A tecnologia do GNV aumentou a tal ponto dele espelhar o comportamento do combustível líquido, onde o veículo não tem perda de potência”, ressaltou o gerente comercial da Sergas, Pablo Matsuo.

Foto ascom Sergas