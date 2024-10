SERGAS JÁ INVESTIU R$ 2 MILHÕES EM OBRAS DE LIGAÇÃO NA REDE DE GÁS CANALIZADO NA ZONA DE EXPANSÃO DA CAPITAL

A Sergipe Gás S/A (Sergas) segue ampliando a rede de distribuição de gás natural canalizado em Aracaju, oferecendo uma solução energética moderna, eficiente e confiável aos consumidores. A empresa está conectando um grande empreendimento localizado na Zona de Expansão da capital, onde 16 novos clientes passarão a contar com a comodidade da ligação de gás individualizada.

A iniciativa faz parte dos esforços contínuos da Sergas para levar gás natural de qualidade aos sergipanos. Desde o início do ano, já são 2.687 unidades que passaram a utilizar o gás natural canalizado fornecido pela companhia, totalizando um investimento de quase R$ 2 milhões.

O diretor-presidente da Sergas, José Matos, destaca que o objetivo é oferecer uma solução prática e sustentável, alinhada às necessidades de quem busca conforto e economia. “Nosso objetivo é proporcionar aos clientes a opção do gás natural canalizado que, além de econômico, não polui o meio ambiente”, afirma.

Entre as principais vantagens destacadas pelo presidente da Sergas está a disponibilidade de gás natural 24 horas por dia, uma garantia de fornecimento contínuo que atende tanto residências quanto comércios e indústrias. “O sistema, que utiliza tubulações modernas e seguras, elimina a necessidade de armazenar gás em centrais, otimizando o uso do espaço e proporcionando maior segurança”, pontua.

Com a ampliação da rede de gás natural, a Sergas reafirma o compromisso com o desenvolvimento do estado, investindo em infraestrutura e promovendo a modernização energética em Sergipe. A companhia continua a trabalhar para que mais consumidores tenham acesso a um combustível limpo, econômico e de fácil acesso, contribuindo para um futuro mais sustentável.

Foto: Arthuro Paganini