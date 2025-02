Sergas orienta para cuidados com o gás durante o feriado de Carnaval

O feriado de Carnaval é um período em que muitas pessoas aproveitam para viajar, seja para curtir a folia ou para descansar. No entanto, quem possui gás em casa ou no estabelecimento comercial deve redobrar a atenção com a segurança antes de sair. Pequenas medidas preventivas podem evitar vazamentos e problemas futuros.

O coordenador comercial da Sergipe Gás S/A (Sergas), André Moraes, ressalta que atitudes simples podem garantir mais segurança. “Primeiro, é importante verificar se a válvula do gás está fechada antes de sair, para evitar qualquer tipo de vazamento enquanto o imóvel estiver desocupado. Além disso, é essencial observar se a mangueira e o regulador de pressão do gás estão em boas condições e dentro do prazo de validade”, explica.

Outra recomendação importante, segundo André Moraes, é contar com a inspeção de um profissional especializado. “O ideal é que um técnico capacitado faça essa verificação periodicamente, garantindo que toda a instalação esteja segura e funcionando corretamente”, orienta.

A Sergas reforça seu compromisso com a segurança dos clientes e recomenda que, em caso de dúvidas ou necessidade de assistência, os usuários entrem em contato com a empresa. Seguindo essas orientações, é possível aproveitar o feriado com tranquilidade, sem riscos relacionados ao gás natural.

Durante o período de Carnaval, uma equipe da Sergas estará de plantão e poderá ser acionada pelo número 0800 2847976.

