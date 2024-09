Sergás promove palestra para conscientizar colaboradores sobre doação de órgãos

Com o objetivo de conscientizar seus colaboradores sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, a Sergipe Gás S/A. (Sergas), por meio da Assessoria de Segurança de Saúde, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho (ASSMS), realizou uma palestra na manhã desta segunda-feira, 9. O evento contou com a presença de Viviane Fernandes, diretora do Instituto Doar-se, e Jamile Aguiar, professora e paciente renal transplantada, que compartilharam suas experiências e conhecimentos sobre o tema.

Setembro é um mês marcado pela conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos, conhecido como Setembro Verde. Esse período é uma oportunidade para informar e sensibilizar a sociedade sobre a importância do ato de doar, que pode transformar a vida de milhares de pessoas que aguardam um transplante. A campanha visa incentivar a população a se engajar nesse ato de solidariedade que salva vidas.

Viviane Fernandes, diretora do Instituto Doar-se, destacou a importância de parcerias como a realizada com a Sergás para promover a educação doadora. “Graças à parceria com a Sergás, estamos de volta pelo segundo ano consecutivo falando sobre educação doadora, porque na nossa experiência profissional é muito importante nos engajarmos a causas como essa da doação de órgãos, tão importante para o nosso estado e para o nosso país. E assim a gente vai fazendo parceiros”, ressaltou.

A palestra também contou com o depoimento emocionante de Jamile Aguiar, que conviveu durante quatro anos com a hemodiálise antes de receber o transplante de rim. Há um ano e sete meses, ela recebeu o órgão de sua irmã e destacou a importância de promover a cultura da doação de órgãos. “Nosso intuito é falar para as pessoas e mostrar como ela pode mudar a realidade dos diagnósticos”, afirmou Jamile. Ela enfatizou a necessidade de conscientizar mais pessoas sobre os desafios enfrentados por pacientes que aguardam um transplante e a relevância do apoio da sociedade para mudar essa realidade.

Mário Rebouças, assessor de Segurança de Saúde, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho da Sergás, explicou o propósito da palestra, destacando a importância de conscientizar os colaboradores e suas famílias sobre o tema. “Não adianta querer ser doador de órgãos sem conscientizar sua família. É também esclarecer e trazer essa conscientização para as pessoas de que não é preciso esperar ficar doente para se cuidar. O ideal é que a gente se cuide antes de ficar doente”, comentou.

A iniciativa da Sergás demonstra o comprometimento da empresa com a saúde e o bem-estar de seus colaboradores, ao promover debates que visam ampliar a conscientização sobre temas de grande relevância social, como a doação de órgãos. A palestra faz parte de um esforço contínuo da companhia em engajar seus empregados em ações que beneficiem tanto o ambiente de trabalho quanto a sociedade em geral, incentivando o compromisso com a vida e o cuidado com o próximo.

Fonte e foto: Ascom Sergas