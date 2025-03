SERGAS REALIZA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ESTAÇÃO DE REGULAGEM E PRESSÃO EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

A ação é essencial para garantir a correta regulagem da pressão de fornecimento, assegurando a eficiência e a segurança na distribuição de gás natural para a região

O Governo do Estado de Sergipe, através da Sergipe Gás S/A (Sergás) realizou, nesta terça-feira, 18, o serviço de manutenção da Estação de Regulagem e Pressão (ERP) localizada no Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro. A ação, conduzida pela equipe de operação e manutenção da companhia, é essencial para garantir a correta regulagem da pressão de fornecimento, assegurando a eficiência e a segurança na distribuição de gás natural para a região.

A Estação de Regulagem e Pressão do Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro atende importantes indústrias, como as Cerâmicas Serra Azul e Capri, a indústria têxtil Altenburg, além de diversas outras empresas, postos de combustível e condomínios residenciais.

O supervisor de Manutenção, Ailton dos Santos Oliveira, detalha os componentes da ERP DIS, apontando para a importância da manutenção preventiva. “Existe uma válvula de controle que é responsável por regular a pressão de fornecimento. Caso haja uma falha de pressão, a válvula de alívio é acionada para evitar que a pressão ultrapasse o limite de regulagem. Se isso ocorrer, a válvula de bloqueio automático entra em ação, e outro tramo assume a operação, garantindo que não haja problemas no fornecimento do gás” detalha.

De acordo com o técnico de operação Alexandre Amado França, esse tipo de manutenção, realizada periodicamente é fundamental para manter a estabilidade operacional da rede de distribuição de gás natural. “A regulagem adequada da pressão garante que o gás chegue com segurança e na quantidade correta aos clientes industriais, comerciais e residenciais atendidos pela Sergás. Esse trabalho preventivo evita oscilações no fornecimento e contribui para a confiabilidade do sistema”, explica.

Com essa ação, o Governo do Estado reforça seu compromisso com a segurança e a qualidade dos serviços prestados, investindo constantemente em ações de manutenção e modernização da infraestrutura de distribuição de gás natural no estado de Sergipe.

Por André Carvalho – Foto: Ascom/Sergas