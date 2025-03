SERGAS REFORÇA A SEGURANÇA NA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL COM A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ODORIZAÇÃO

A Sergipe Gás S/A (Sergas) realizou, nesta quarta-feira, 26, mais uma etapa do serviço de odorização do gás natural canalizado. O procedimento, essencial para garantir a segurança do sistema de distribuição, foi executado nas Estações de Regulagem de Pressão (ERPs) e nas Estações de Transferência de Custódia (ETCs).

A odorização consiste na adição de compostos químicos ao gás natural – que, por natureza, é inodoro – conferindo-lhe um cheiro característico. Isso permite que possíveis vazamentos sejam facilmente percebidos, tanto pelos clientes quanto por pessoas que estejam próximas à rede de gás, possibilitando uma resposta rápida e eficaz por parte das equipes de manutenção. “Nós realizamos a recarga do transbordo de odorantes no sistema de distribuição de gás natural. Isso é muito importante porque o gás natural não tem cheiro, então é necessário injetar esse produto para que, caso haja algum vazamento, ele possa ser perceptível para as pessoas, possam sentir esse odor e acionar a Sergas”, explicou o supervisor de Manutenção, Ailton dos Santos Oliveira. O sistema de odorização é uma das etapas de segurança utilizadas pela Sergas para garantir a integridade da rede de distribuição e a tranquilidade dos usuários. A companhia segue protocolos rigorosos e realiza esse serviço periodicamente, reforçando seu compromisso com a segurança e a excelência operacional.

Por André Carvalho – Foto: Ascom/Sergas