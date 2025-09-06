Sérgio Amorim realiza sua primeira exposição em Aracaju até o dia 15

Mostra compõe a programação da Semana de Arte, Design e Arquitetura até o dia 15 de setembro

O artista Sérgio Amorim estreia em Aracaju durante a Semana de Arte, Design e Arquitetura (SADA) com a exposição “A luz que revela a poesia”. Com forte influência impressionista, ele apresenta obras que exploram a força da luz e da cor, convidando o público a mergulhar em uma experiência visual que transforma o instante em emoção. A mostra pode ser visitada na Galeria Mário Britto até o dia 15 de setembro.

Sérgio Amorim cria cenas do cotidiano em pinceladas densas, que conferem um movimento quase palpável às telas. Em cada quadro, a cor não é apenas elemento estético, mas condutora de memórias e afetos. “É com imensa alegria e satisfação que compartilho este momento especial: pela primeira vez realizo uma exposição na Galeria de Arte Mário Britto. Estar neste espaço de referência, sob a curadoria sensível e atenta de Mário Britto, é motivo de profundo orgulho”, afirma Amorim.

Para o artista, a mostra representa um marco em sua trajetória e a consolidação de uma relação construída com o público sergipano ao longo dos últimos anos. “Que esta seja a primeira de muitas oportunidades de celebrarmos juntos a arte como caminho de expressão, memória e pertencimento”, acrescentou.

Memória e identidade sergipana

Além de assinar a curadoria da exposição de Sérgio Amorim, Mário Britto expande sua atuação na SADA com projetos que dialogam com a memória e a identidade sergipana. Entre eles, uma intervenção em homenagem a Beto Pezão no hall da Galeria Mário Britto e uma instalação dedicada a Jenner Augusto, no ano em que se celebra o centenário do modernista sergipano.

Programação da SADA 2025

A programação da 2ª Semana de Arte, Design e Arquitetura se espalha por diferentes espaços da cidade, reunindo exposições, instalações, palestras, oficinas e lançamentos. Entre os destaques:

– Mostra “Memória e Presença: Cinco vozes da arte sergipana”, no Museu da Gente Sergipana. Mais informações: @museudagentesergipana_.

– Intervenção “Do Barro à Cor” – de Everaldo Santos, em homenagem a Beto Pezão – e a exposição “A luz que revela a poesia” (Sérgio Amorim), na Galeria Mário Britto. Mais informações: @galeriamariobritto.

– Exposição fotográfica de Leonardo Santana e coleção do Estúdio Galho para a Cabanna Móveis, na Casa Jasmim. Mais informações: @desjoyauxse_casajasmin.

– Instalação com cavalete e materiais originais de Jenner Augusto na Evviva Aracaju. Mais informações: @evivvaracaju.

– Criação de moodboards representando o projeto “Do Inspirar ao Realizar”, na JNunes. Mais informações: @jnunes.ai.

– Apresentação de showroom com lançamentos de design e tecnologia na CellarVie. Mais informações: @cellar_vie.

– Apresentação de novo showroom Natuzzi; Apresentação do projeto Florense Inside, com moodboards e talk sobre arquitetura, no dia 12 de setembro, na Celi Mall. Mais informações: @celimalldecor.

– Intervenção “Quando a arte sobrepõe a moldura”, com Vanessa Derek, no dia 6 de setembro (sábado), na Fast Frame. Mais informações: @fastframearacaju.

– Lançamento do showroom com moodboards interativos, dia 8 de setembro, na Kless Aracaju. Mais informações: @klessaracaju.

– Oficina de pintura com Anselmo Rodrigues no RioMar Aracaju, de 8 a 12 de setembro. Vagas limitadas. Mais informações: @riomararacaju.

– Instalação artística “Jardim Sensorial” de Leila Duarte e Gil Apolinário na Le Vanille. No dia 10, acontece oficina de pintura e aromas com Leila Duarte e Renata Carvalho. Vagas limitadas. Mais informações: @levanillecasa.

– Palestra sobre Neuroarquitetura e Cor, com Danni Couto, dia 10 de setembro, na Casa das Tintas. Mais informações: @casadastintas.se.

– SC Day com talk sobre sustentabilidade, na SC Home, feijoada com música (Varanda SC Gastro Bar) e desfile Moda Temporal na SC Femme, no dia 12 de setembro. Mais informações: @schome.loja.

