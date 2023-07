Sérgio Reis acompanha audiências com os ministros sobre agricultura e infraestrutura viária para Sergipe

Visando investimentos no setor agrícola e na área de infraestrutura, dois ministros de estado receberam a comitiva do Governo de Sergipe nesta terça-feira, 18. O secretário de estado da Representação de Sergipe em Brasília, Sérgio Reis, acompanhou o governador Fábio Mitidieri (PSD) em reuniões com Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária) e Renan Filho (Transportes).

“Discutimos propostas do estado para recebimento de transferências de recursos da União para ações estruturantes para a produção rural, inclusive tivemos boa resposta do ministro sobre ações do novo PAC em Sergipe, principalmente as de infraestrutura agropecuária”, informou Reis, especificando, por exemplo, a recuperação de estradas vicinais.

De acordo com Mitidieri, uma das prioridades atuais é a aquisição de equipamentos para fortalecer a produção de laticínios e a ampliação do fornecimento de água e de outros insumos.

Já no encontro com o ministro dos Transportes, foi firmada a operação de crédito com o Banco do Brasil de R$ 300 milhões que irá permitir a construção da ponte Inácio Barbosa-Coroa do Meio, em Aracaju, além do viaduto de interseção da Avenida Beira Mar com a Avenida Tancredo Neves, também na capital.

Mais reuniões

Antes das audiências com ministros, Sérgio Reis recebeu o governador Fábio e demais secretários de estado no gabinete da Secretaria Especial de Representação de Sergipe em Brasília (Serese).

“Junto também com o secretário da Agricultura, Zeca da Silva, e a deputada federal Yandra Moura, dialogamos sobre as parcerias celebradas entre os governos federal e estadual no setor agropecuário e o direcionamento de recursos para investir tanto no agronegócio quanto na agricultura familiar”, afirmou o secretário de Representação.

A última agenda do dia foi dos governadores do Nordeste com os presidentes do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), Alvaro Lario, e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante.

“O Fida, que é vinculado à ONU, e o BNDES realizaram o lançamento do edital Sertão Vivo, que destinará R$ 1 bilhão para projetos que visem aumentar a segurança alimentar”, explicou Sérgio.

O objetivo da iniciativa é capacitar 250 mil famílias em quatro estados nordestinos para a adoção de sistemas de produção agropecuária resilientes, conservação de recursos hídricos e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas.

O governador afirmou que Sergipe pretende ser um dos escolhidos para implementar ações em seu território. Para isso, Mitidieri citou o programa de segurança alimentar e fortalecimento da agricultura familiar “Filé de Camarão na Alimentação Escolar”, lançado este mês na rede estadual de ensino.

Além do governador Fábio Mitidieri e dos secretários de estado Sérgio Reis e Zeca da Silva, participaram da comitiva do governo os também secretários Jorginho Araújo, da Casa Civil, e Sarah Andreozzi, da Fazenda.

Foto assessoria