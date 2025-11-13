Sérgio Sacra em formato intimista voz e violão no projeto Bio Rock Sessions

A Bio Petiscaria Pub apresenta nesta sexta-feira, 14 de novembro, mais uma edição do projeto Bio Rock Sessions, trazendo para o palco o cantor e compositor Sérgio Sacra em uma apresentação especial no formato voz e violão. O show começa às 22h, com abertura da casa às 21h, em um ambiente acolhedor e intimista, ideal para quem busca boa música, cerveja gelada e ótimos petiscos. Como o espaço é reduzido e bastante disputado, as reservas antecipadas podem ser feitas pelo WhatsApp (79) 98863-2946.

Nesta edição, o público será conduzido por uma noite de releituras e canções autorais, em um show acústico que mescla clássicos da MPB, músicas internacionais e composições próprias. Segundo o artista, o repertório foi pensado para refletir sua trajetória e suas influências, reunindo músicas que marcaram seu desenvolvimento artístico e traduzem sua identidade musical atual.

Sobre o músico

Sérgio Sacra é um artista independente de Aracaju que, em parceria com a banda A Páscoa, vem desbravando o cenário da música folk e alternativa nacional. Em 2024, lançou dois singles — Sob a Luz das Estrelas e Paris Texas II — e o álbum Duvide dos Astros, com sete canções que ultrapassaram 100 mil acessos nas plataformas digitais e integram a playlist editorial Alt BR do Spotify. O artista também participou dos programas Combinado (TV Sergipe) e Você em Dia (TV Atalaia), além de marcar presença em festivais como FIC de Itabaiana, IFStar e Sescanção. Em 2025, foi destaque no festival Tranquilo SP, compartilhando o palco com nomes como Supercombo, Selvagens à Procura de Lei, Cidade Dormitório e Tangolo Mangos.

Com sua sonoridade envolvente e letras marcantes, Sérgio Sacra promete uma noite memorável na Bio Petiscaria Pub, celebrando a boa música em clima de proximidade com o público.

Texto e foto assessoria