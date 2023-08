Sergipana de Carira, Ianne Dutra, é eleita Miss Agro Brasil 2023

A jovem empreendedora do agronegócio Ianne Dutra, natural do município sergipano de Carira conquistou o título de Miss Agro Brasil 2023, sendo a única representante da região Nordeste.

O concurso aconteceu no último fim de semana, em Cascavel, no Paraná e a carirense desbancou 13 candidatas, sendo a escolhida pelos jurados, que avaliaram a beleza das candidatas, bem como as ações e envolvimento com o mundo agro, ponto principal do concurso.

Ianne é pecuarista do ramo da criação de bois Nelore, tendo a sua própria linha de criação. Ela começou cedo no mundo agro; aos 12 anos, com o falecimento de seu pai, a garota iniciou a sucessão nas empresas da família e tomando gosto pela área, deu continuidade.

Ianne Dutra decidiu participar do concurso por querer destacar a força da mulher do agronegócio, bem como destacar que lugar de mulher é onde ela quiser. Ela traz o título inédito para Carira e Sergipe.

Fonte: site Itnet (Foto: Instagran)