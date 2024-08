SERGIPANA SERÁ PALESTRANTE NO MAIOR CONGRESSO BRASILEIRO DE MULHERES NO SETOR DE ENERGIAS, EM SP

Dra. Gabriela Almeida é presidente do maior player do Brasil para soluções ambientais inteligentes e estratégicas, e será uma das palestrantes do 3° Congresso Brasileiro de Mulheres da Energia, em São Paulo.

As mulheres ainda são minoria no mercado de trabalho do setor de energia e de energia renovável. É o que apontam as pesquisas sobre o tema, a exemplo da realizada pela Agência Internacional de Energia Renovável (Irena), que mostrou que o gênero feminino representa 32% da força de trabalho global de energia renovável, e apenas 21% da força de trabalho eólica. No Brasil, o percentual de participação feminina no setor de energia solar é um pouco maior: 37%, porém, a maioria desempenha cargo administrativo.

Já o levantamento feito pela FESA Executive Search, em 2023, mostrou que no Brasil, o gênero masculino ainda ocupa a maioria dos cargos executivos de alta gestão na área energética, que apenas 19% dos cargos são exercidos por mulheres, e que 6% atuam nas posições de negócios como CEO ou líder das áreas de Operações, Manutenção, Novos Negócios ou Engenharia/Construção.

E é justamente para mudar essa realidade, que mulheres que atuam no setor realização no dia 26 de agosto, em São Paulo, a 3ª edição do congresso Mulheres da Energia, que este ano trabalhará o tema “Sustentabilidade e a Transição Energética”, com discussões fundamentais sobre o assunto no país, com um foco especial no protagonismo feminino nesse processo, evidenciando as conquistas, os desafios e as oportunidades existentes para Elas na área de energia.

A expectativa é reunir mais de mil mulheres atuantes no segmento. Entre as palestrantes confirmadas estão a presidente da Microsoft Brasil, Tânia Consentino; a CEO da Electy, Paula Misan; a diretora do Instituto Nacional de Energia Limpa, Priscila Carazzatto; e a sergipana, presidente do Grupo GA. Ambiental, o maior player do Brasil para soluções ambientais inteligentes e estratégicas. O tema da palestra de Gabriela Almeida será ‘Regulamentação e Licenciamento Ambiental de Sistemas de Energias Renováveis’.

De Sergipe para o mundo

Também estarão no evento nomes como Luciana Costa, diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES; Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo; e Elbia Gannoum, que está à frente da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica) por mais de uma década, é embaixadora global pelo Brasil no Women in Wind Global Leadership Program (GWEC-GWNET), e em 2019 foi premiada com o “C3E – Clean Energy Education & Empowerment – Woman of Distinction Award”.

A sergipana Gabriela Almeida contou que durante a jornada dela de mais de duas décadas de atuação na área ambiental, sempre buscou conciliar as inovações tecnológicas, ao desenvolvimento socioeconômico, à sustentabilidade e à proteção ao meio ambiente. E foi por trilhar esse caminho que ela acabou se envolvendo com o trabalho na área de energias renováveis, principalmente por saber quão necessárias elas são para a obtenção de qualidade de vida para a população.

“As energias renováveis não são o futuro, elas são o presente, e as mulheres fazem parte desse presente. Embora ocupemos poucos espaços e postos de trabalho, principalmente os de alta gestão no setor, o número de mulheres altamente qualificadas e que poderiam estar colaborando ativamente para que a transição energética brasileira ocorresse com mais celeridade é imensa. Estou muito feliz em ser uma das palestrantes desse tão importante e necessário evento, que é o Mulheres da Energia, e sei que sairei dele ainda mais abastecida de conhecimento sobre o assunto”, declarou Gabriela Almeida.

Além da presença da Dra. Gabriela Almeida como palestrante, o evento conta com o apoio institucional de outra sergipana: a empresa Inovar Eletros. A Inovar foi fundada em 2021 no município de Itabaiana, região agreste do estado, e em pouco tempo de atuação já é destaque no mercado nordestino de projetos e implantação de usinas de energia solar. A empresa já concluiu cerca de 350 projetos, e possui aproximadamente mais 100 em andamento, sendo 85% deles em Sergipe, e os demais nos estados da Bahia, Alagoas, Pernambuco e Paraíba, onde tem forte presença.

Sobre o congresso

O III Congresso Mulheres da Energia será realizado no dia 26 de agosto, no Hotel Renaissance, em São Paulo, e contará com dois palcos simultâneos, onde serão debatidos assuntos vitais para o segmento. Em um palco o tema em destaque será Energia Renovável, onde serão abordadas as últimas tendências em energias renováveis, tecnologias inovadoras e práticas sustentáveis. No segundo palco o foco será “Empreendedorismo, Tecnologia e Mercado Livre”.

O público-alvo do congresso é composto por engenheiras, advogadas, investidoras, empreendedoras, pesquisadoras e jornalistas, entre outras profissionais do segmento, além de diversas autoridades e representantes de entidades do setor. Mais informações podem ser obtidas no site https://mulheresdaenergia.com.br

Foto assessoria

Por Andréa Moura