Sergipanidade: Egresso do Senac concorre ao Prêmio Gastronomia

Com o apoio do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, bartender fez a apresentação da bebida para jurados, no Rio de Janeiro

Uma verdadeira aula de atrativos sergipanos feita em terras cariocas. Assim foi a participação do egresso do curso de garçom do Senac Sergipe, Samuel Oliveira, que ficou entre os três finalistas na categoria Bartender, no Prêmio Gastronomia Preta. Ele fez a apresentação do drink batizado com o nome de ‘Sergipanidade’, para os jurados no dia 7 deste mês.

Além de apresentar e preparar o drink, feito à base de mangaba, o finalista levou na bagagem alguns produtos elaborados a partir da fruta muito conhecida pelo sabor levemente ácido.

“Levamos geleia e também a folha da mangaba, apresentamos algumas fotos e falamos sobre a importância da cadeia produtiva da fruta, que representa o sustento de centenas de mulheres catadoras de mangaba em Sergipe”, comentou o sergipano.

Samuel aproveitou a oportunidade para falar de outros atrativos do Estado, fazendo um breve relato sobre a primeira capital sergipana.

“Levamos o bricelet, biscoito feito artesanalmente, só encontrado em São Cristóvão, a quarta cidade mais antiga do Brasil e primeira capital do Estado. Usei o biscoito na decoração do drink, combinando com geleia de mangaba e uma folha da mangabeira”, relatou ele, que também adotou na apresentação do coquetel, copos de cerâmica produzidos de forma artesanal em Sergipe, pela ceramista Sônia Souza.

Reunindo elementos sergipanos, o drink não poderia receber outro nome senão ‘Sergipanidade’. A apresentação feita por Samuel Oliveira, com todos os detalhes e valores agregados, foi parabenizada por jurados do prêmio.

“Tivemos uma aula sobre a região, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre Sergipe e sobre as mangabeiras. Foi especial tê-lo conosco”, comentou a bartender carioca Flávia Di.

Tradição e cultura em um drink

Antes de aterrissar na capital fluminense, o bartender que gosta de ousar em combinação de sabores, foi conhecer o trabalho das catadoras de mangaba dos povoados Ribuleirinha (Estância) e Pontal (Indiaroba).

“Foi um dia maravilhoso, que pude conhecer de perto a história das catadoras de mangaba, mulheres fortes, que levam com elas a representação do nosso Estado. Foi uma oportunidade ímpar que o Senac proporcionou, para preparar a minha apresentação para o Gastronomia Preta”.

Ex-aluno do Programa Senac de Gratuidade (PSG), Samuel Oliveira destacou o apoio que recebeu do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac.

“A minha participação na final do prêmio só foi possível graças ao apoio que recebi da Fecomércio e Senac. Foi um dos fatos que fiz questão de destacar após a minha apresentação para os jurados. O presidente e os diretores acreditaram em mim, e deram todo o suporte para que eu pudesse realizar este sonho, numa área que escolhi me especializar, que é o preparo de drinks”.

Da gratuidade para o Brasil

Samuel se inscreveu no curso de garçom ofertado pelo PSG em 2019, por indicação de um parente. Na época, fazia o ensino médio numa escola pública à noite e durante o dia buscava conhecimento de olho no mercado de trabalho.

“Vi no curso de garçom uma oportunidade de mudar de vida. Desde sempre tive o apoio do Senac, pois fiz o curso gratuito e pude cadastrar meu currículo no Banco de Oportunidades que a instituição mantém para os egressos. Me dediquei a uma área que gosto muito, que é de preparo de drinks. Hoje me sustento do meu trabalho e vejo meu sonho avançando”, afirmou.

Prêmio Nacional Gastronomia Preta

O Prêmio Gastronomia Preta, busca valorizar a culinária brasileira com foco em diversidade e inclusão, e nesta segunda edição terá 25 categorias que, além de chef, cozinheiro e garçom, também incluem merendeira, pesquisador e fotógrafo. O resultado será divulgado durante o Festival Gastronomia Preta, que acontece de 25 a 27 de novembro, no Rio de Janeiro.

Ascom Senac/SE