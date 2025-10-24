Sergipanidade: Energisa inaugura a maior obra do artista Tintiliano

Painel instalado no Espaço Energia retrata a cultura sergipana

A Energisa Sergipe inaugurou a maior obra do artista plástico sergipano Tintiliano nesta quinta-feira, 23, no Espaço Energia. O painel artístico, o maior já produzido pelo artista, retrata a história de Sergipe e a interface com a sustentabilidade. O evento também trouxe, pela primeira vez, o encontro da Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, a mais antiga em atividade do país, com a Orquestra Jovem de Sergipe, em um concerto especial.

Com cores vibrantes e utilizando a técnica de aquarela, Tintiliano retrata elementos como pontos turísticos de Aracaju, a fauna e a flora, arquitetura histórica de São Cristóvão e as fontes de energia. A obra foi instalada no piso superior do Espaço Energia, ambiente dedicado à conscientização da população em relação ao consumo consciente de energia elétrica, compromisso com a sustentabilidade e segurança.

“A obra de Tintiliano se integra ao conceito do espaço, que busca promover a conscientização a importância da Sustentabilidade. É um painel que traz vários elementos da cultura de Sergipe e que também mostra como a energia é algo essencial e contribui para o desenvolvimento local. O nosso papel vai muito além de distribuição de energia, o nosso compromisso também é valorizar e promover a cultura sergipana”, afirma o diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais.

O artista Tintiliano conta que o painel traz temas que retratam Sergipe e ele pintou ao longo da sua trajetória: “É o maior painel que já pintei. Foi o trabalho mais marcante que fiz em toda minha vida. É como se eu tivesse me preparado a vida toda para fazer esse painel. Eu aprendi muito fazendo esse trabalho. Foi uma dedicação profunda e uma experiência fantástica”, afirma.

Durante evento, a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição de Itabaiana e da Orquestra Jovem de Sergipe realizaram uma apresentação em conjunto, trazendo um reportório em celebração à Sergipanidade sob a regência do maestro Clodoaldo Nunes.

O Grupo Energisa apoia os dois projetos, por meio por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. As crianças e jovens participam de aulas de iniciação musical, prática de conjunto em orquestras, bandas, grupo de violão, flauta doce e percussão, entre outros. O objetivo é promover a inclusão por meio da música.

Visita ao Espaço Energia

A obra é aberta ao público para visitação no horário de funcionamento do Espaço Energia, que está localizado na Praça Theodorico Prado Montes, no bairro Farolândia. Durante a semana, o horário de visitação é das 7h30 às 17h30 com intervalo para almoço das 11h30 às 13h30. No sábado e domingo, o horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30. A visita guiada no espaço tem duração média de uma hora e precisa ser agendada com antecedência pelo telefone 3085-9668.

Texto e foto Adriana Freitas