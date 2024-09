Sergipanidade foi marca registrada no desfile cívico 2024, em Aracaju

Com o tema ‘Sergipe no Mundo: Sergipanidade sem fronteiras’ o Governo de Sergipe levou para a avenida 70 unidades escolares das redes estadual, pública, particular e federal. As escolas levaram para a avenida muita alegria e sergipanidade, contagiando o público que aplaudiu o resultado de um semestre de ensaios para o 7 de setembro, na avenida Barão de Maruim, em Aracaju.

Pelo segundo ano consecutivo, após a volta dos desfiles cívico pós-pandemia da Covid-19, as escolas da rede municipal de Educação de Aracaju se agregam as escolas da Rede Estadual de Ensino de Sergipe. Ao todo, 56 escolas estaduais, 10 municipais, 3 particulares e 1 federal levaram o público ao delírio com aplausos ao percorrer a Barão de Maruim com as apresentações do corpo coreográfico e das bandas marciais e de fanfarra.

A abertura oficial das escolas foi feita pela banda da Secretaria de Educação de Sergipe, a Secbanda, que apresentou a música ‘Sergipe é o país do forró’, música do saudoso cantor sergipano, Rogério. Em seguida, as bandeiras dos municípios de Sergipe, juntamente com quadrilheiras, que apresentaram o tema deste ano ‘Sergipe no Mundo: sergipanidade sem fronteiras’, com a presença de alunos que embarcaram para o intercâmbio. Os grupos de Reisado, Peneirou Xerém e de Capoeira também passaram pela avenida apresentando a todos a essência sergipana.

As escolas das Diretorias Regionais de Educação (DRs) foram as primeiras a passar pela avenida. O Centro de Excelência Dr. Milton Dortas, da cidade de Simão Dias, abriu os desfiles das escolas. A escola realizou uma homenagem ao estado na frente do palanque com o Hino de Sergipe.

O aluno Mateus Vinícius desfilou pela segunda vez e relembrou o ano de 2023 na qual descreveu como ‘um misto de sentimentos’ ao adentrar a tradicional avenida Barão de Maruim. “Quando a gente vira a avenida que vê aquele monte de gente dá uma energia surreal e muito gratificante”, completou o aluno do Milton Dortas.

Além deles, o Colégio Estadual Silvio Romero, de Lagarto; o Colégio Estadual Governador General Manoel de Miranda, do povoado Pindoba em Neópolis; o Centro de Excelência Joana de Freitas Barbosa, de Própria; Escola Estadual Professora Neyde Mesquita, de São Cristóvão; Colégio Estadual Profa. Zezinha Guimarães, de Laranjeiras e o Colégio Estadual Dr. Osman Hora, de Riachão do Dantas, trouxeram para a avenida músicas e coreografias que marcaram a história de Sergipe como o hino do estado, além de músicas de compositores sergipanos.

O Instituto Federal de Sergipe (IFS), campus São Cristóvão, também marcou presença no desfile de 7 de setembro. A antiga Escola Agrícola, fica localizada no povoado Quissamã, comemora o seu centenário e trouxe para a avenida os cursos ofertados ao público que contribuiu na formação de muitos sergipanos.“Trouxemos para a avenida toda a nossa contribuição para Sergipe a partir dos cursos que ofertamos em nosso Instituto, cursos que deu a Sergipe grandes profissionais, sejam eles tecnólogos agrícolas, da área social, artística, dentre outras”, diz o coordenador Afram Domingos.

No segundo ano da parceria entre as escolas estaduais de Sergipe e municipais de Aracaju, 10 escolas municipais abrilhantaram o 7 de setembro na Barão de Maruim. Uma delas foi a Escola Municipal Olga Benário, localizada no bairro Santos Dumont. A escola trouxe a sergipanidade para a avenida através do corpo coreográfico que apresentou a todos elementos culturais que representam Sergipe. “A partir do tema desse ano realizamos a apresentação onde as meninas que carregam a placa com a nossa patrona, Olga Benário. Também apresentamos o reisado, os lambe-sujos, as quadrilhas e caboclinhos que juntos formam o mapa de Sergipe”, explicou coordenador pedagógico, Alessandro Félix.

Para finalizar os blocos do desfile cívico de 2024, na Barão de Maruim, diretores das 77 escolas estaduais da Diretoria de Educação de Aracaju (DEA) junto com alunos que carregavam as bandeiras alusivas as escolas da DEA. Logo após, passaram pela avenida 15 escolas estaduais de Aracaju, a exemplo do Centro de Excelência Olavo Bilac e o Centro de Excelência Francisco Rosa. Encerrando o desfile, o tradicional Centro de Excelência Atheneu Sergipense que trouxe ainda mais sergipanidade para avenida.

Foto:Maria Odilia