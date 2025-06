Sergipano é destaque no maior evento de marketing político do Brasil

O estrategista sergipano Marcolino Joe será um dos palestrantes do COMPOL 2025, Congresso de Comunicação Política e Institucional, o principal evento do país voltado à comunicação pública e ao marketing político. A edição nacional acontece nos dias 24, 25 e 26 de junho, em Florianópolis (SC), reunindo especialistas de todo o Brasil dentro do Summit Cidades 2025.

Referência em inteligência artificial aplicada à produtividade saudável, Joe já palestrou em edições regionais do COMPOL na Bahia e em Sergipe, e agora se junta à programação nacional ao lado de nomes reconhecidos do setor público, da imprensa e do marketing institucional.

A participação do sergipano marca um reconhecimento à sua atuação estratégica em campanhas políticas, mandatos e governos, com destaque para a aplicação prática e crítica de tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, no dia a dia de equipes de comunicação.

O COMPOL 2025 trará debates sobre marketing político, engajamento digital, gestão de crises e inovação na comunicação pública. Com uma programação intensa e um público altamente qualificado, o evento é considerado o mais relevante do Brasil para quem atua na linha de frente da comunicação institucional.

CS ASSESSORIA & COMUNICAÇÃO