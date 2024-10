Sergipano torna-se mestre pela melhor universidade do país

No último dia 22, o cirurgião-dentista e sanitarista, Erik Barros, defendeu com sucesso sua dissertação de mestrado em Saúde Coletiva na Universidade de São Paulo (USP), reconhecida como a melhor universidade do Brasil e uma das 100 melhores do mundo. Sua pesquisa focou na avaliação da qualidade dos serviços de saúde bucal em Aracaju, capital do estado de Sergipe.

Com uma sólida trajetória na gestão de saúde em Sergipe, Erik Barros se destaca como um profissional comprometido com a melhoria da saúde pública. Sua vasta formação inclui especializações em Saúde Coletiva pela UFBA, Gestão em Saúde Coletiva pela Fanese, Saúde Digital pela UFG, e Controle Interno na Administração Pública pela FAMA. Além disso, ele possui especialização em Periodontia e habilitação em Laserterapia pela FACOP, além de ser licenciado e pós-graduado em Educação Profissional e Tecnológica pelo IFES.

A experiência e o conhecimento de Erik Barros certamente contribuirão para o avanço da saúde pública de qualidade em nosso estado.

Fonte e foto assessoria