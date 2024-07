Sergipanos abrem disputa no Campeonato de Quadrilhas Juninas

Este ano acontece no estado e segue aberto até a próxima segunda-feira, 22

O Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas começa nesta sexta-feira, 26 de julho, às 20h, no Constâncio Vieira, principal ginásio coberto de Sergipe. A primeira etapa da competição será estadual, na qual serão escolhidas as duas quadrilhas representantes de Sergipe na fase nacional. O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Quadrilhas Juninas e Grupos Folclóricos (Conaqj), em parceria com o Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap). A entrada é gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições beneficentes.

A seletiva conta com a participação das quadrilhas juninas Unidos em Asa Branca, Balanço do Nordeste, Rala Rala, Pioneiros da Roça, Amor Caipira e Raio da Silibrina. Essas agremiações foram as mais bem avaliadas nos concursos Arranca Unha e Gonzagão, sendo quatro selecionadas diretamente por seu desempenho nesses eventos e outras duas indicadas pela Liga das Quadrilhas Juninas de Aracaju e Sergipe (Liquajuse) e pela Associação das Quadrilhas Juninas de Sergipe (Asquajuse).

Etapa nacional

Nos dias 27 e 28 de julho, o público poderá prestigiar as apresentações de 20 quadrilhas juninas: duas representantes de Sergipe, por ser o estado sede, e outras 18, uma de cada um dos estados participantes. Estarão presentes quadrilhas dos estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, Rio Grande do Norte, Tocantins, Paraíba, Piauí, Maranhão, Amazonas, Amapá, Pará, Goiás e Distrito Federal.

Premiação

O Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas contará com premiações em valores inéditos. O grupo campeão receberá a quantia de R$ 25 mil, enquanto o vice-campeão será premiado com R$ 14 mil. Já o terceiro colocado receberá um prêmio de R$ 10 mil.

Imprensa

Os veículos de comunicação interessados em realizar a cobertura do evento devem solicitar o credenciamento até a próxima segunda-feira, dia 22 de julho, por meio do e-mail conaqj@gmail.com. Serão credenciados até dois profissionais por veículo. No e-mail, é necessário informar: nome do veículo ou Instagram junino, nomes completos dos profissionais escalados, áreas de atuação e contatos telefônicos.

ASN – Foto: Funcap