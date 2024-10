Sergipanos de todas as idades aproveitam estreia da Vila da Criança

Na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, sergipanos de todas as idades tiveram a oportunidade de relembrar a infância durante o lançamento da Vila da Criança, na noite desta segunda-feira, 7. O evento segue até o dia 26 de outubro com uma programação cultural, lúdica e inclusiva, sendo mais que uma opção de lazer e diversão durante o Mês da Criança e, principalmente, uma demonstração do compromisso do Governo do Estado com as políticas voltadas à infância.

A pequena Júlia, de apenas 9 anos, foi conhecer a Vila da Criança acompanhada da mãe, a técnica de enfermagem Vanessa Paixão. Para a menina, que é de Nossa Senhora do Socorro, na região metropolitana, o evento se revelou mais uma opção de passeio na capital. “A gente estava passeando e resolveu vir aqui. Já tirei fotos com alguns personagens, e eu quero ir na roda-gigante. Pretendo voltar outros dias”, contou.

Apesar de já ser adolescente, a estudante Larissa Gabriela também se divertiu bastante na Vila da Criança. Ela não perdeu tempo e aproveitou para curtir os jogos eletrônicos disponíveis na Arena Gamer. “Eu estou achando muito legal. Eu estava jogando na Arena Gamer, achei muito ‘massa’, pretendo vir outros dias, para curtir mais. É uma oportunidade para as crianças poderem brincar e se divertir, e não só as crianças, porque os adultos também se divertem”, considerou a jovem.

Para o servidor público Rogério Oliveira, o que mais chamou a atenção foram a organização, a acessibilidade e a segurança do evento. “O legal é que tem muita variedade de brinquedos para as crianças, e de forma gratuita. O espaço também está muito adequado, a segurança”, elogiou.

Acompanhando a neta, a diarista Icaraí Martins revelou que a menina estava se divertindo muito. “Ela está adorando! Está brincando, fazendo docinhos, já brincou no carrinho também. Está muito bom. E está tudo bem organizado. Amei”, comemorou.

Na opinião da educadora Lídia Verônica, que foi à Vila da Criança acompanhada do filho e do sobrinho, o diferencial do evento foi a programação cultural e diversa. “Achei muito importante ter teatro, porque a gente quase não vê isso no dia a dia, e é importante para a nossa cultura. Eu amei e vou trazê-los sempre. Hoje em dia, a infância é tão diferente da minha época, e a minha foi muito boa, então eu quero trazer isso para eles”, ponderou.

Economia

Além de ser uma opção de lazer para os sergipanos, a Vila da Criança é mais uma oportunidade para pequenos empreendedores garantirem uma renda extra, como no caso da vendedora de pipoca Valbia Rodrigues, que sempre comercializa o produto nas iniciativas realizadas pelo Governo do Estado. “Desde a primeira Vila do Forró que eu já trabalho em todos esses eventos. É uma renda extra que a gente tem. O Governo de Sergipe está de parabéns. Já no primeiro dia da Vila da Criança, está sendo muito bom. E pipoca é para criança, para adulto, para idoso, todo mundo gosta”, reforçou.

Vila da Criança

Além da programação artística no teatro e no cinema, a Vila da Criança conta com Arena Gamer, Aquário de Recreação, parque de diversões com opções de brinquedos acessíveis, casas temáticas e Minicidade. No Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, a vila terá uma programação especial, marcada pelo Bloquinho da Criança e shows musicais.

O espaço tem ainda praça de alimentação, espaços para economia criativa e solidária, fraldário, sala de amamentação, além dos serviços de apoio e segurança.

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa.

Foto: Igor Matias