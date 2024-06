Sergipanos e turistas aproveitam a 2ª noite do Arraiá do Povo, em Aracaju

A segunda noite do Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia, foi tomada por milhares de sergipanos e turistas, que puderam acompanhar o forró tradicional e eletrônico. A festa, que já virou tradição no calendário junino do Estado com 60 dias de festejos, ocorreu na noite deste domingo, 2, e contou com as apresentações da banda Xote Baião, Brasas do Forró e Forrozão Baby Som.

A primeira atração a subir ao palco Rogério foi a sergipana Xote Baião. Com 22 anos de história, o vocalista Vinicius Nejaim apresentou ao público diversas canções ao estilo forró pé de serra, a exemplo de ‘Sentimento Maluco’ e ‘Me Dá uma Chance’. “O Arraiá é um momento que a gente fica contando os minutos para chegar, porque é uma festa que tem apelo popular pautado na tradição e identidade da nossa cultura. Sobretudo quando a gente se apresenta com um repertório que remete às origens do nosso povo, com homenagens a Luiz Gonzaga, Trio Nordestino e Jackson do Pandeiro”, ressaltou Vinicius.

Em seguida, a animação ficou por conta da banda cearense Brasas do Forró. Com um repertório repleto de músicas conhecidas, como ‘Todo Tempo é Pouco pra Te Amar’ e ‘Sou Vaqueiro Nordestino’, o grupo arrancou vozes em coro dos forrozeiros. “Todo evento que a gente toca, a gente leva a continuidade da história dos Brasas do Forró, que é muito grande, e, para a gente, é um prazer imenso estar num evento grandioso como esse com 60 dias de forró”, avaliou o vocalista Rafael Bessa, que estava ao lado do segundo cantor da banda, Assum Preto.

Para fechar a noite, a banda também cearense, Baby Som, apresentou um repertório bastante variado, mas sem deixar de tocar as músicas que fizeram sucesso com o grupo. “Hoje não poderia deixar de cantar os nossos maiores sucessos, a exemplo de ‘Meu Grande Amor, ‘Esperando Você’, ‘Amor ou Paixão’, ‘Ciúmes de Você’, entre outros sucessos das antigas”, disse a vocalista Letícia, ao lado do pai que também é cantor da banda, Carlinhos.

Estrutura elogiada

A segunda noite também foi de elogios para a nova estrutura do Arraiá do Povo, que conta com espaço mais amplo, aconchegante e três entradas de acesso: o portão A, próximo ao projeto Tamar, o B, que fica próximo à pista de skate e é recomendável que o público dê preferência a essa entrada, por proporcionar mais conforto e agilidade. Enquanto o portão C interliga a arena de shows à Vila do Forró.

“Estou aproveitando a folga do trabalho para prestigiar aqui o Arraiá do Povo, que esse ano está muito melhor, bem mais amplo, uma estrutura fantástica, acolhendo de criança a idoso. E as expectativas são as melhores possíveis para esse mês de junho em nosso estado, principalmente aqui em Aracaju”, afirmou a enfermeira sergipana, Suzana Marques, que estava acompanhada da sua mãe, Ilda Marques, para curtir o primeiro dia de forró do Arraiá.

Acompanhado de duas filhas pequenas, o casal de sergipanos, Samuel Santana e Tamires Rocha optaram, mais uma vez, pelos festejos do Arraiá do Povo por proporcionar segurança e conforto para toda a família. “O ano passado estava bem legal, porém esse ano deu para notar que está mais colorido, organizado, mais arrumado e amplo. Todos dias são ótimos, inclusive até para vir com crianças, porque o ambiente é seguro”, elogia Tamires.

Em terras sergipanas, o estudante Jefferson Batista, acompanhado de duas tias, retornou à capital sergipana para curtir pela segunda vez consecutiva os festejos do País do Forró. Segundo ele, o Arraiá do Povo proporciona um espaço aconchegante e ideal para dançar com amigos e familiares. Esse é o seu primeiro dia hoje, mas, com certeza, pretendo vir outros dias”, completou.

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Foto: Isis Oliveira