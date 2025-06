SERGIPANOS E TURISTAS CELEBRAM NOITE DE SÃO JOÃO NO ARRAIÁ DO POVO COM MUITA MÚSICA E MISTURA DE RITMOS

A noite desta terça-feira (24), foi de casa cheia na Praça Hilton Lopes, no centro de Aracaju, durante mais uma noite de shows do Forró Caju 2025.

O evento, que integra a programação oficial dos festejos juninos da capital sergipana, reuniu milhares de pessoas embalados por uma sequência de grandes atrações que representaram diferentes estilos e gerações da música.

Quem abriu a noite foi o grupo sergipano Forró Brasil, que levou ao palco um repertório carregado de forró romântico e grandes sucessos do forró das antigas, resgatando memórias afetivas de algumas pessoas que estavam presentes. O grupo formado pelos cantores Renata, Rafael e Mary Hills destacou a emoção de se apresentar em dos maiores festejos juninos do Brasil. “A expectativa está a mil! Sempre dá um friozinho na barriga, até porque é um evento de grande importância. O maior forró de todos os tempos, o Forró Caju”, comenta a cantora Renata, que faz sua estreia no Forró Caju.

Já o cantor Rafael, que já se apresentou no palco do Forró Caju, destacou a importância do Forró Caju para a autoestima nordestina. “O Forró Brasil, com seus 30 anos de história, não poderia deixar de compartilhar esse legado com esse público maravilhoso que veio prestigiar o Forró Caju. É uma oportunidade de saborear um pouco da nossa autoestima, da nossa cultura musical, dos artistas”. Para a cantora Renata, que também se apresenta pela primeira vez cantando pelo Forró Brasil é uma experiência única. “Para mim, que tô chegando agora no Forró Brasil, é um privilégio estar aqui. Subir nesse palco, participar desse evento tão grandioso é uma emoção que não dá para explicar!”

Em seguida, o cantor Thiago Freitas assumiu o palco e trouxe um clima mais intimista e romântico. Ele trouxe uma mistura das músicas que ele gravou recentemente para o seu DVD com ritmos regionais, sua apresentação manteve o público aquecido e em sintonia com cada acorde. “Tô muito feliz de estar mais uma vez aqui em Aracaju, meu Sergipe! É sempre especial voltar pra esse lugar que tem tanto significado pra mim. Dessa vez, tô trazendo um show que é uma mistura das minhas músicas, aquelas que a galera já conhece e canta junto, com um forró raiz, posso dizer que é a verdadeira relíquia do nosso São João nordestino. Vai ser lindo”.

A terceira atração da noite foi o fenômeno do piseiro Zé Vaqueiro, um dos nomes mais aguardados da programação. Ele incendiou o público com seus grandes sucessos, entre eles os hits “Letícia” e “Tenho Medo”, que foram cantados em coro por uma multidão animada. A performance reforçou o carisma do artista e seu protagonismo no cenário atual da música nacional.

Logo depois, foi a vez da dupla Hugo e Guilherme subir ao palco, mantendo o alto nível da programação. Eles que cantam sertanejo universitário, os artistas entregaram um show dançante com interação constante com o público. O cantor Hugo falou sobre a emoção de fazer shows durante o São João. “Para nós, este São João está sendo muito especial, estamos cantando desde o início e as pessoas estão curtindo a nossa música”. Já o cantor Guilherme explicou o que significava a música Vazou na Braquiara, um dos sucessos da dupla. “Ah, a música Vazou na Braquiara significa fugir à francesa, é quando você está em uma situação difícil e quer sair de fininho”.

Encerrando a noite em grande estilo, Manim Vaqueiro trouxe toda a força do piseiro contemporâneo para a Praça Hilton Lopes. Sua apresentação cheia de energia garantiu que os forrozeiros permanecessem até os últimos acordes, celebrando a cultura nordestina com alegria e ritmo acelerado.

A organização do evento celebrou mais uma noite sem ocorrências graves, com reforço na segurança, estrutura bem montada e muita animação. O Forró Caju segue até o dia 29 de junho, na Praça Hilton Lopes prometendo ainda mais momentos inesquecíveis para o público sergipano e turistas que lotam a capital durante o São João.

Foto Ronald Almeida – SECOM PMA