Sergipanos terão grupos especiais para a Disney em 2026, diz BeFly Travel Aracaju

A BeFly Travel Aracaju se prepara para lançar oficialmente os Grupos Disney 2026, uma das experiências mais aguardadas pelos clientes da agência. A novidade reforça o compromisso da empresa em oferecer viagens completas, seguras e personalizadas para famílias, jovens e apaixonados pelo universo mágico criado por Walt Disney, em Orlando, nos Estados Unidos.

Os grupos serão acompanhados pela franqueada Carol Asencio e por Valber Ribeiro, especialista no destino com mais de 20 anos de experiência. Segundo Carol, programar-se previamente para uma viagem dessa magnitude é fundamental. “Planejamento é a chave para que tudo ocorra da melhor forma possível. Uma viagem como essa envolve diversos detalhes, e estar inserido em um grupo preparado e com acompanhamento integral faz toda a diferença para transformar o sonho em realidade”, destacou.

Além do suporte desde o fechamento da viagem, os grupos contarão com assessoria especializada durante todo o período: traslados, acompanhamento nos parques e assistência integral em cada etapa da programação. Outro diferencial é a consultoria presencial em Aracaju, onde os clientes recebem orientações práticas e personalizadas antes do embarque, garantindo maior segurança e tranquilidade para todos.

Como grande novidade, a BeFly Travel Aracaju também anunciou que em janeiro de 2027 haverá um grupo exclusivo para jovens menores de idade desacompanhados, com acompanhamento especializado, pensado para atender famílias que desejam proporcionar essa experiência única aos filhos.

Para acompanhar as novidades, siga @beflytravel.aracaju no Instagram, entre em contato com a central de atendimento on-line ou visite uma das lojas físicas, na 13 de Julho, Pátio Jardins ou Decós.

Por Martins Assessoria de Comunicação