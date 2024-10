SERGIPE ALCANÇA 2ª POSIÇÃO NO RANKING DE VENDAS DA 6ª FENACCE, SUBINDO 16 POSIÇÕES EM RELAÇÃO AO ANO PASSADO

O estande de Sergipe na 6ª Feira Nacional de Artesanato e Cultura do Ceará (Fenacce) vendeu o correspondente a R$ 215.199,00, ficando na 2ª colocação, atrás apenas do estado anfitrião. Mais uma participação de sucesso em evento nacional do segmento, representando uma superação em quase quatro vezes o resultado anterior. Em 2023, o estado ficou na 18ª posição no ranking do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), ligado à Secretaria Nacional do Artesanato e do Microempreendedor Individual do Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, com a comercialização de R$ 59.412,00.

Somando ainda os valores das encomendas, os representantes sergipanos na Fenacce retornaram com um faturamento que superou os R$ 223 mil. O apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), tem levado os artesãos de Sergipe para os principais eventos do setor no país. Neste ano, já houve também participações em feiras no Distrito Federal, e nos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.

A Fenacce ocorreu de 20 a 29 de setembro, na cidade de Fortaleza, e contou com a presença de 13 produtores de diferentes tipologias artesanais sergipanas. Por seleção em edital, a artesã Elaine Santana pôde estrear em uma feira nacional com as peças para mesa posta, confeccionadas em crochê, muito tradicional em seu município, Poço Verde. Casada, mãe de três filhos, ela começou no crochê aos 13 anos, como hobby. Quando teve que sair do emprego para se dedicar à família, viu na arte manual uma fonte de renda.

“Hoje em dia, vivo do meu crochê e sou empreendedora. Há cinco anos, montei meu ateliê em Poço Verde. Minha primeira feira nacional foi um grande passo, espera tanto a divulgação como o reconhecimento. Participar de uma feira internacional é uma alegria enorme e uma ótima oportunidade para divulgar meu trabalho. Vendi bastante”, comemora Elaine.

Sergipe foi representado na Fenacce ainda pelas tipologias macramê, fuxico, renda irlandesa, madeira, bordados, tecelagem, filé, crochê e modelagem. Os artesãos participantes são das cidades de Estância, Aracaju, Divina Pastora, Itaporanga D’Ajuda, Barra dos Coqueiros, Poço Verde, São Francisco e Santana do São Francisco.

Para a diretora de Artesanato da Seteem, Daiane Santana, a Fenacce é mais um espaço privilegiado de comercialização do artesanato sergipano. “O Governo garantiu, mais uma vez, o sucesso que é ter essas peças nas feiras nacionais. Desta vez, a parceria super positiva foi da Secretaria do Trabalho e Sebrae sergipano. Quero agradecer a ambos por essa liga, que venham mais feiras, mais parcerias. Sempre com muita inovação, muita criatividade, e que o estado continue esse sucesso absoluto, finalizando as feiras com todas as prateleiras vazias”, destacou a gestora.

