SERGIPE ALCANÇA O PÓDIO REGIONAL EM INOVAÇÃO NO RANKING DE COMPETITIVIDADE DOS ESTADOS BRASILEIROS

Em 2025, o Ranking de Competitividade dos Estados, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), destaca Sergipe como o segundo estado do Brasil com maior crescimento no cenário nacional. Um dos principais destaques foi o indicador de Inovação, no qual o estado alcançou a 6ª posição, avançando seis colocações em relação a 2024. Já na classificação regional, o estado é 2º lugar, e subiu três posições. Esse progresso é resultado do trabalho do Governo de Sergipe, por meio de diversas secretarias e órgãos, que seguem comprometidos com projetos inovadores e voltados ao desenvolvimento.

Em se tratando da série histórica, Sergipe vem ascendendo exponencialmente desde 2023. O estado saiu de 17º para 6º lugar no eixo de Inovação em um período de dois anos, superando a curva de todos os outros estados brasileiros. E na comparação entre os pilares de avaliação do ranking, o quesito Inovação é o segundo mais bem posicionado, com nota 64,5 — ficando atrás apenas do critério Solidez Fiscal, que obteve nota 69.

O secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, afirma que o avanço de Sergipe no ranking de Inovação reflete o compromisso da Sedetec e das vinculadas em fortalecer a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico no estado. “Investimos de forma estratégica para apoiar projetos que trazem benefícios reais à população e ao setor produtivo. Seguimos trabalhando para ampliar a inovação em Sergipe, promovendo capacitação, fomentando startups e modernizando nossa indústria, sempre com foco na competitividade”, destaca.

Ainda no segmento de Inovação, o aumento no número de bolsas de mestrado e doutorado é um dos maiores responsáveis pelos bons números de Sergipe. Hoje, o estado é campeão no comparativo regional, subindo três posições frente ao ano passado. Na classificação nacional, por sua vez, Sergipe é 2º lugar, avançando sete posições em relação à edição 2024 do ranking. Já no fator pesquisa científica, Sergipe é a 4º colocação nacional, subindo uma posição, e manteve-se como o 2º lugar no Nordeste.

Sergipe também é o primeiro do Nordeste no quesito patentes, tendo avançado duas posições, e o segundo quanto ao número de empresas de alto crescimento, crescendo seis posições no ranking. Além desses, outros aspectos relevantes também contribuíram para o desempenho positivo na área, como os investimentos públicos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e a estrutura de apoio à inovação.

Investimentos

Essa evolução foi possível graças aos investimentos provenientes de Acordos de Cooperação Técnica, Convênios Federais e do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec), todos gerenciados pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec). Somente em 2025, o Funtec investiu R$ 26,6 milhões, destinados a pesquisas e projetos em ciência, tecnologia e inovação. A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE), o Sergipe Parque Tecnológico (Sergipetec), o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) e a organização social The Human Project (THP), vinculados à Sedetec, são responsáveis pela execução dos recursos.

Em 2024, o Funtec teve investimento de mais de R$ 20 milhões, sendo grande parte aplicada nos editais da Fapitec/SE. Desde 2023, a Fundação lançou 62 editais de fomento à pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. O ITPS também realiza pesquisas inovadoras que, além de impulsionarem o progresso científico no estado, dão suporte às atividades produtivas. No ano passado, foram investidos R$ 1,2 milhão do Fundo na modernização e ampliação dos laboratórios do ITPS. Já o SergipeTec é um polo de pesquisa em áreas como energias renováveis e hidrogênio verde, atuando também como incubadora e espaço de residência para empresas. Até 2027, está previsto um investimento aproximado de R$ 18 milhões do Funtec no SergipeTec.

“O Funtec viabiliza recursos financeiros para diversos editais de apoio à pesquisa, incluindo aqueles focados em empreendedorismo e inovação. Esses editais possibilitam que pesquisadores realizem projetos científicos, escolas promovam eventos relacionados à Ciência, talentos sejam incentivados e carreiras sejam fortalecidas. Além disso, os editais ajudam empresas e iniciativas a se concretizarem, gerando soluções práticas para setores estratégicos”, ressalta Valmor Barbosa.

Fomento à pesquisa científica e inovação

Além de investimentos financeiros, o Estado tem apostado no diálogo e na construção coletiva para desenvolver suas ações. Um exemplo disso é a parceria entre a Sedetec, a Secretaria de Estado da Administração (Sead) e a Universidade Tiradentes (Unit), que resultou em uma capacitação voltada aos servidores estaduais sobre o setor de petróleo e gás. Além disso, Sergipe se prepara para receber um data center e um centro de pesquisa do grupo Optimus Technology, projeto que vem sendo construído com a participação ativa de instituições de ensino locais.

A subvenção econômica para empresas também é uma das frentes de apoio, proporcionando recursos financeiros para que as empresas locais possam desenvolver novos produtos, processos e tecnologias. O foco é melhorar a competitividade e a sustentabilidade das indústrias sergipanas. Lançado em 2024, o Programa Tecnova III, que conta com o apoio da Financiadora de Projetos e Estudos (Finep), selecionou 23 empresas de diferentes segmentos para a geração de oportunidades de mercado envolvendo significativo risco tecnológico.

Dentro dessa estratégia, o Programa de Estímulo à Indústria 4.0 tem se destacado ao promover a modernização das empresas sergipanas com o uso de tecnologias avançadas, como automação, inteligência artificial e internet das coisas (IoT). O objetivo é transformar a indústria local em um ambiente mais competitivo e adaptado às exigências do mercado. Além disso, o Startup Nordeste, programa lançado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa (Sebrae), tem o intuito de apoiar o desenvolvimento de startups na região, oferecendo capacitação, mentorias e acesso a investimentos para fomentar o empreendedorismo tecnológico.

Foto: Igor Matias