SERGIPE ALCANÇA UM NOVO RECORDE HISTÓRICO NO ESTOQUE DE EMPREGOS COM CARTEIRA ASSINADA NO MÊS DE JULHO

Sergipe alcançou em julho de 2025 mais um marco na história da geração de emprego. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira, 27, e analisados pelo Observatório do Trabalho, vinculado a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Sergipe superou mais uma vez o recorde de pessoas trabalhando com carteira assinada e registrou o maior estoque de postos de trabalho formais da série histórica, totalizando 349.044 postos de trabalho.

Em julho, Sergipe registrou um saldo positivo de 121 novos empregos no mês. A geração de vagas foi puxada, principalmente, pelos setores de Comércio (+317 postos), Indústria (+172) e Construção Civil (+19). No acumulado de 2025, o estado já soma 6.402 novos postos de trabalho; e, nos últimos 12 meses, o saldo positivo chega a 15.569 empregos.

“Esse é um momento histórico para Sergipe. Alcançamos em julho o maior número de trabalhadores com carteira assinada da nossa série histórica, estamos nos superando mês a mês e isso reflete o esforço conjunto do Governo do Estado em criar condições para a geração de emprego e renda no Estado”, explicou o secretário do Trabalho, Jorge Teles.

Para ele, esses resultados mostram que o planejamento estratégico do governo está no caminho certo. “Estamos fortalecendo setores como o comércio, a indústria e a construção civil, e também inovando com a plataforma fi-gital GO Sergipe, que aproxima trabalhadores e empregadores com eficiência e agilidade. Cada vaga conquistada representa dignidade, segurança e novas perspectivas para milhares de famílias sergipanas. O nosso compromisso é continuar ampliando oportunidades e levando nossas ações para todo o estado”, enfatizou.

Em sintonia ao plano da gestão estadual para promover a geração de emprego e renda em Sergipe, a Seteem vem ampliando sua atuação na capital e em municípios do interior, levando ações e projetos a mais de 40 cidades sergipanas. Da intermediação de mão de obra à qualificação profissionalizante, o governo atua para atender às necessidades do mercado e ampliar as oportunidades de inserção dos trabalhadores. Além dos programas ‘Primeiro Emprego’ e ‘Qualifica Sergipe’, a pasta consolidou novos projetos como o o GO Sergipe, portal digital de empregos do Núcleo de Apoio ao Trabalhador (NAT).

Júlio César Monte conseguiu o seu emprego com carteira assinada por meio da plataforma. Ele vinha trabalhando informalmente e agora comemora a certeza do salário depositado na conta bancária no fim do mês. “Há um bom tempo, eu vinha trabalhando como motorista de aplicativo. Eu não tinha renda formal. Hoje, posso contar com uma renda no final de cada mês que é garantida, graças à plataforma do GO Sergipe. A minha experiência: foi muito rápido! Aconteceu num estalar de dedos, a plataforma é muito eficiente. Achava que ia demorar mais tempo para conseguir o meu objetivo, meu trabalho com carteira assinada. O GO Sergipe me deu essa força e estou aqui hoje para contar essa história”, comemorou o agente de carga.

Para o empresário da área de logística Dener Souza, a praticidade e a agilidade do portal GO Sergipe foram diferenciais muito positivos. “A plataforma é muito fácil, é muito intuitiva . Cria-se a possibilidade de editar a vaga, de incluir mais conteúdos que tornem a vaga mais atrativa para quem está procurando uma oportunidade de emprego. Para nós, que trabalhamos na área de logística, tempo é um recurso fundamental e essa praticidade é muito boa”, explicou.

Dener destacou também os pontos positivos da ferramenta no processo de recrutamento. “Anunciamos as nossas vagas na plataforma e tivemos um bom retorno. As pessoas foram muito solícitas e atenderam os nossos pedidos. Foi interessante, porque o GO Sergipe já nos deu o retorno de forma organizada, inclusive com a possibilidade de imprimir o currículo do candidato, de excluir os que não estavam aptos e indicar aqueles que passariam para a próxima fase”, relatou o empregador.

Governo qualifica

A qualificação profissional tem sido uma das grandes apostas do Governo de Sergipe para reduzir o descompasso produtivo entre as formações profissionais escolhidas pela população e as necessidades identificadas no mercado de trabalho. Por meio do programa ‘Primeiro Emprego’, já foram disponibilizadas 1.890 vagas. A iniciativa que prepara os participantes para a primeira oportunidade com carteira assinada já garantiu a contratação de 43% dos concluintes. Hoje, oito municípios sergipanos já colhem os frutos dessa iniciativa, como Aracaju, Lagarto, Estância e Carmópolis, onde jovens ganharam novas perspectivas de futuro.

O programa vem mudando a vida de jovens como Clivia Caetano, que participa do curso Operador de Caixa no município de Itabaiana, no agreste do estado. “Quero agradecer ao Governo de Sergipe que está proporcionando esses cursos para nós, que confiou nos jovens sergipanos para dar essa oportunidade do primeiro emprego. Está sendo uma experiência incrível. O curso é maravilhoso, com vários aprendizados. Estou me sentindo muito mais confiante, a gente tem todo um apoio. A minha expectativa é alcançar o meu emprego fixo. E o curso abriu várias portas pra gente”, celebrou a participante.

O ‘Qualifica Sergipe’ amplia ainda mais esse alcance, chegando a 40 municípios com cursos voltados às demandas reais do mercado de trabalho. São 302 turmas, das quais 273 já concluídas, formando 4.195 trabalhadores prontos para novas oportunidades. O programa reafirma seu compromisso de levar conhecimento, cidadania e esperança para diferentes regiões do estado, do sertão ao litoral. Cada certificado entregue representa não apenas aprendizado, mas também dignidade e a possibilidade de transformar trajetórias, mostrando que investir em qualificação é investir em sonhos que se tornam realidade.

Foto: Arthuro Paganini