Sergipe Atenas brilha no Campeonato Pernambucano de Flag Football e conquista o vice

O Sergipe Atenas segue escrevendo sua história no flag football nordestino. Com uma campanha sólida e um elenco determinado, a equipe sergipana conquistou o vice-campeonato do Campeonato Pernambucano de Flag Football, mostrando que o esporte cresce a cada dia, apesar dos desafios enfrentados.

A equipe se destacou ao longo da competição, com jogadas bem trabalhadas e um desempenho coletivo de alto nível. Entre as jogadoras que brilharam em campo, está a deputada estadual Kitty Lima, que também integra o time e mostrou habilidade nos lançamentos, ajudando a equipe a avançar na competição.

O flag football tem ganhado cada vez mais espaço em Sergipe, e o feito do Sergipe Atenas reforça o crescimento da modalidade no estado. Agora, o time segue focado em seus próximos desafios, mirando novas conquistas.

Resenha do Villas: Um vice-campeonato com sabor de vitória

O flag football ainda enfrenta muitas dificuldades no Brasil, especialmente no Nordeste. Falta de apoio, poucas competições e estrutura limitada são obstáculos constantes. Mas o Sergipe Atenas mostrou que a vontade de vencer supera qualquer barreira.

Ser vice-campeão de um torneio tão competitivo como o Campeonato Pernambucano não é um simples detalhe. É um passo importante para a consolidação do flag football feminino em Sergipe. A equipe provou que tem talento e que, com mais incentivos, pode ir ainda mais longe.

Se este esporte já cresce mesmo com adversidades, imaginem onde o Sergipe Atenas pode chegar com o reconhecimento e o apoio que merece.

Texto e foto Daniel Villas-Bôas