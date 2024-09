Sergipe atinge recorde de emprego com mais de 336 mil trabalhadores

Segundo dados do Caged, estado gerou em agosto deste ano 2.812 empregos formais

O Ministério do Trabalho divulgou nesta sexta-feira, 27, mais um estudo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), revelando que Sergipe atingiu em agosto a marca histórica de mais de 336 mil trabalhadores formais no mês [336.199]. O estado tem avançado na geração de empregos mês a mês e foi na atual gestão, em outubro do ano passado, que Sergipe bateu recorde na série histórica da nova metodologia do Caged, ao alcançar mais de 300 mil postos de trabalho com carteira assinada. O estoque de empregos é o número de pessoas que trabalham com carteira assinada na atualidade. Logo, o índice é calculado por meio da soma mês a mês. O setor de serviços foi o que mais uma vez gerou mais empregos em Sergipe, com mais de mil novas vagas em agosto.

No mês de agosto, o levantamento do Caged registrou a abertura de 2.812 empregos formais, representando um crescimento 17% maior que agosto do ano anterior, quando registrou 2.404 novos postos. No acumulado do ano (com ajuste), foram criadas 9.060 vagas. Já os últimos 12 meses (com ajuste) acumulam 17.400 postos de trabalho. As informações foram analisadas e divulgadas hoje (27) pelo Observatório de Sergipe da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan). O estoque de empregos no mês ficou em 336.199 vagas. Na avaliação do secretário de estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, que tem acompanhado os índices mês a mês, o resultado é muito positivo e representa um recorde com o maior estoque de emprego da história do Estado Sergipe. “Tivemos durante o mês de agosto ainda a oitava maior variação no estoque de emprego do Brasil, estando, inclusive, acima da média de crescimento do país. Todos os setores econômicos pesquisados tiveram uma alta com destaque mais uma vez para o setor de serviço e nós mantivemos a menor taxa de rotatividade no emprego do Nordeste e a segunda menor do Brasil”, comemorou o gestor da Seteem. Estoque de emprego significa a quantidade de pessoas com carteira assinada, empregada tanto no setor público quanto no privado.

Ainda de acordo com o secretário, o resultado comprova que o estado do Sergipe está crescendo de maneira sustentável e que todas as políticas públicas implementadas para o desenvolvimento vêm dando certo. “O governo vem buscando o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, da construção do turismo e principalmente os grandes investimentos que o Estado vem fazendo na sua infraestrutura, atraindo grandes players que investem no mercado sergipano e que geram resultado para a população de Sergipe”, completou Teles.

Setores

Todos os cinco setores analisados registraram saldo positivo. O setor de Serviços liderou a abertura de postos de trabalho, com 1.006 vagas, seguido pela Indústria, com 726 vagas. O Comércio criou 532 postos; a Construção, 420; e a Agropecuária, 129. O desempenho do setor de Serviços foi impulsionado, sobretudo, pelas atividades de alimentação (233), educação (220) e atenção à saúde humana (186).

Na Indústria, destacaram-se as fabricações de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (123), de produtos alimentícios (121) e de veículos automotores, reboques e carrocerias (111). No Comércio, o varejista (490), especialmente de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios, como hipermercados e supermercados (59), o de tecidos e artigos de cama, mesa e banho (55) e de combustíveis de veículos automotores (62). Na Construção, as atividades que mais abriram postos foram construção de edifícios (224) e serviços especializados para construção (114). Já na Agropecuária, o destaque foi o cultivo de cana-de-açúcar (75).

Foto: Igor Matias