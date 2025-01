Sergipe atrai cada vez mais turistas no início da alta temporada

O turismo em Sergipe vive um momento ímpar. Nos últimos dois anos, graças à política implementada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), que muito tem investido na promoção do destino Sergipe em nível nacional, é cada vez maior o número de turistas que visitam o estado. Os frutos disso podem ser facilmente observados na capital, Aracaju, porta de entrada de Sergipe, que, neste início de alta temporada, recebe pessoas de várias partes do Brasil e também do exterior. Com isso, a grande movimentação fortalece todo a cadeia turística, que se beneficia com a geração de empregos e renda, impulsionando a economia local.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, reforça a importância das ações da gestão estadual para o impulsionamento do turismo em Sergipe, que neste início da alta temporada 2025 já vive seus melhores dias. “Estamos com nossa capital com grande número de turistas, fruto das inúmeras ações realizadas pelo Governo do Estado, por meio da Setur, ao longo de 2024. Promovemos o destino Sergipe em feiras e eventos nos principais mercados emissivos de turistas do Brasil e, hoje, estamos colhendo os frutos desse trabalho”, afirma o secretário.

Vale destacar que, atualmente, o governo está promovendo a Vila do Natal Iluminado na Orla da Atalaia, em Aracaju. Ali, à beira-mar, milhares de turistas e visitantes, com toda a família, têm a oportunidade de se divertir em um parque de diversões gratuito com equipamentos como roda-gigante, montanha-russa, pista de patinação no gelo, além de atrações artísticas e musicais, e muitas atividades lúdicas para a criançada. O evento continua até este domingo, 5.

Cadeia do turismo

Com 40 anos de experiência no ramo hoteleiro, o gerente geral de um hotel, em Aracaju, Carlos Henrique Góes, também destaca os investimentos do atual governo como responsáveis pelo fortalecimento do setor. O executivo explica que houve um crescimento de 10% tanto na ocupação quanto no número de hóspedes.

Para a alta temporada, há uma ótima notícia: o hotel ofereceu pacotes para o Réveillon e para o verão, e as vendas foram feitas com antecedência média de 15 dias. “Este ano, temos um verão aquecido em função do trabalho de divulgação e promoção do destino, que colocou Sergipe na prateleira dos destinos a serem consumidos. Em consequência disso, há um crescimento. A gente nunca viu um número tão grande de pessoas nas praias, na cidade. Você vê o volume de carros e muita gente utilizando todos os segmentos e todos os pontos turísticos da nossa cidade”, observou.

Carlos Henrique Góis salienta que, agora, o governo está adicionando parte dos impostos do segmento para a divulgação do destino. Como consequência, ocorre o crescimento na ocupação hoteleira. Além disso, ele aponta que o setor do turismo é o que mais emprega atualmente. “Se não ocorrer a descontinuidade desses investimentos, a consequência será Sergipe em destaque como destino turístico em nível nacional”, opina.

Integrantes do segmento de bares e restaurantes também já percebem o aumento no número de turistas na capital sergipana. Um exemplo é Anderson Firmino, proprietário de um empreendimento do segmento, na Praia de Aruana. O espaço já existe há quase dez anos e promove entretenimento com foco no esporte para visitantes e turistas, oferecendo beach tênis, kite surf, voo de paramotor e paraquedismo.

“A gente tem sentido uma retomada do turismo, em função das ações de divulgação de Sergipe pelo Governo do Estado. E estamos sentindo o resultado disso agora no verão. Como trabalho com o turismo há muito tempo, percebo que, hoje, tem muito turista na cidade, que está bastante movimentada. Inclusive, 80% da nossa clientela é de turistas. Temos uma expectativa muito boa de que, agora, essa movimentação só vai melhorar. No próximo ano, com certeza, será muito melhor, o que vai trazer mais renda, mais emprego e mais divulgação para nossa cidade”, considera.

Quem também está satisfeita com a cidade repleta de turistas é Elizabeth Vieira Lopes, comerciante no Mercado Municipal Thales Ferraz. Segundo ela, as vendas estão excelentes. “A cidade está cheia de turistas, e a nossa gratidão é imensa por isso. É muito bom trabalhar com o turismo, porque, cada dia que passa, a gente fica mais lisonjeada, mais encantada com todos os elogios que recebemos dos clientes, dos turistas que frequentam nossa cidade. Quando eles chegam ao mercado, falam que a cidade é limpa e organizada, que o povo é hospitaleiro, caloroso. E eles ficam muito felizes e perplexos com tanta beleza do nosso artesanato”, declara.

Os turistas

O comerciante Adenawer Grisson de Oliveira e a esposa Nádia Ramos Grisson de Oliveira vieram de Governador Valadares (MG) a convite de uma prima para conhecer Sergipe. E não deu outra: mostraram-se encantados com o estado conhecido não apenas pelas belezas naturais, deliciosa culinária e atrativos culturais. “Sergipe é um lugar maravilhoso. Tem praias lindas, artesanato incrível, tudo muito bonito. E outra coisa: é um lugar muito aconchegante, trânsito ‘bem-educado’, sem violência, com praias limpas, um lugar muito bom para se conhecer e passear. E o pessoal é muito bacana, sensacional, muito educado”, afirma Adenawer Grisson, referindo-se, também, à famosa hospitalidade do sergipano. Nos poucos dias em que estão na capital sergipana, já visitaram algumas praias e aproveitaram para conhecer o mercado municipal, onde se extasiaram com a beleza do artesanato.

Foi no mercado, aliás, ponto turístico que mais queria conhecer, que a recepcionista na área de saúde Luzinete Miranda de Oliveira, de Alagoinhas (BA), deu prosseguimento ao passeio em terras sergipanas. Antes, ela curtiu a Praia de Atalaia, na capital, e a Praia do Saco, em Estância. “É a primeira vez que visito o estado, e gostei demais daqui. Aqui é muito falado. Eu via as entrevistas do pessoal que gostava muito daqui. Quem veio aqui gostou; minhas colegas de trabalho gostaram muito daqui. Aqui é uma maravilha!”, enaltece Luzinete. Acompanhada do filho Douglas, da nora Edna e da neta Cecília, a recepcionista também elogiou a hospitalidade do povo sergipano, que, de acordo com ela, a recebeu muito bem. “Pretendo voltar. Se Deus quiser, no ano que vem, estarei aqui”, avisou.

Curtindo o verão diretamente da Praia de Aruana, na capital, o perito Edmundo Machado, de Rondônia, estava acompanhado da esposa Cláudia, do filho Marcelo Henrique e de Chayenne, namorada do jovem. Ele destaca que Sergipe tem crescido muito nas rotas turísticas e que também tem sido bastante comentado, embora já conheça e goste do estado. “A capital, Aracaju, está crescendo, se desenvolvendo e tem muitos atrativos, além das praias, que são bonitas. O mar tem boa temperatura. A gente ia muito para o Rio de Janeiro, mas a temperatura da água é muito fria. Aqui, as águas mornas são um atrativo”, avalia.

Edmundo Machado comenta que o que mais o surpreendeu na capital sergipana foi a diversidade de opções turísticas, que, segundo ele, aumentou muito em relação ao que era no passado. “Hoje, você tem mais atrativos, e a cidade também é bem-organizada, bem-limpa, bem-estruturada. A gente chegou há poucos dias. Então, já visitamos a Praia de Atalaia, a Passarela do Caranguejo, andamos na orla no Rio Sergipe, fomos ao mercado municipal. E ainda vamos fazer muito mais coisas”, avisa o perito.

Foto: Pietro Lobo