Sergipe avança na educação com programas ‘Alfabetizar pra Valer’ e ‘AMEEI’

Em Sergipe, os programas ‘Alfabetizar pra Valer’ (PAPV) e ‘AMEEI’ (Programa de Apoio aos Municípios para a Expansão da Educação Infantil) têm transformado o cenário educacional, contribuindo para a elevação dos índices de alfabetização no estado. Essas iniciativas se destacam no contexto do Dia Mundial da Alfabetização, celebrado no último dia 8 de setembro, reforçando a importância da alfabetização para o desenvolvimento social e econômico global.

O programa ‘Alfabetizar pra Valer’ foi instituído pela Lei Estadual n° 8.597/2019 e surgiu a partir de um diagnóstico preocupante da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) em 2016. Na época, 80% dos alunos do 3° ano do ensino fundamental em Sergipe apresentavam níveis de leitura, escrita e matemática considerados insuficientes. Em resposta a esse desafio, o Governo de Sergipe por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), lançou o PAPV com a meta de alfabetizar 100% dos estudantes sergipanos na idade certa – até os 7 anos de idade.

A iniciativa abrange sete eixos: formação de professores e gestores escolares; oferta de materiais complementares; qualificação da avaliação educacional; monitoramento dos resultados; premiação de escolas com melhores desempenhos; apoio a unidades com menores resultados; e fortalecimento da gestão escolar. Além disso, o programa visa melhorar o atendimento a alunos da educação infantil e dos dois primeiros anos do ensino fundamental, prevenindo a evasão escolar e a distorção idade-série.

Desde 2020 a Seduc tem implementado ciclos formativos para professores da educação infantil com o apoio de parceiros, visando a melhorar a qualificação docente e elevar os índices de proficiência dos alunos. “Ter um programa de alfabetização como o PAPV é garantir que estamos investindo na formação dos futuros cidadãos e no fortalecimento do estado de Sergipe para enfrentar os desafios do século XXI”, afirmou Amanda Vieira, diretora da Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios (Ascam).

Já o Programa AMEEI, instituído pela Lei Estadual n° 9.340 em 2023, tem como objetivo apoiar os municípios no cumprimento das metas de expansão da educação infantil por meio de um regime de colaboração, que busca universalizar a pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de creches para crianças na faixa etária de 0 a 3 anos. A iniciativa visa a promover o desenvolvimento integral das crianças considerando aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, além de complementar as ações da família e da comunidade.

O ‘AMEEI’ também oferece formação continuada para professores e outros profissionais, além de fornecer materiais didáticos e qualificação profissional às mães das crianças atendidas. O programa busca garantir que as crianças estejam alfabetizadas até os 6 anos de idade, reforçando o foco na educação desde a primeira infância. “Apesar da responsabilidade ser municipal, o Governo do Estado está empenhado em apoiar os 75 municípios de Sergipe para alcançar uma educação de qualidade a todos os pequenos sergipanos”, afirmou Lívia dos Anjos Tavares, coordenadora do AMEEI.

Em regime de colaboração com os municípios, foram destinados R$ 5,1 milhões para a construção de creches-escolas do tipo 1, que atendem a 316 alunos; e R$ 3,2 milhões para creches-escolas tipo 2, que atendem a 158 estudantes. Ao todo já foram investidos aproximadamente R$ 64,6 milhões. Até o fim da gestão, o programa terá investido um total de R$ 400 milhões contemplando diversos municípios.

Os programas ‘Alfabetizar pra Valer’ e ‘AMEEI’ têm sido essenciais para garantir o desenvolvimento educacional de crianças em Sergipe, refletindo o compromisso do estado com uma educação inclusiva e de qualidade. Além de assegurar o direito à alfabetização, tais iniciativas promovem a formação de cidadãos preparados para os desafios futuros, construindo uma sociedade mais justa e equitativa.