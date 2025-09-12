Sergipe brilha na França com Mestrinho e Amorosa no Festival Internacional do Forró de Raiz

Sergipe estará presente de forma marcante na cena internacional da cultura nordestina com a participação no Festival Internacional do Forró de Raiz, que acontece entre os dias 11 e 14 de setembro, na cidade de Lille, na França. O evento integra as comemorações pelos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e França e reúne mais de 60 artistas nordestinos em uma grande celebração do forró tradicional.

Representando o Estado de Sergipe, os artistas Mestrinho e Antônia Amorosa são os nomes que levam o talento sergipano ao palco europeu. Reconhecido internacionalmente por sua habilidade com a sanfona e sua versatilidade musical, Mestrinho realiza apresentação solo na sexta-feira, 12, às 21h30, no palco principal do evento, e contará com a participação especial de Amorosa — cantora e pesquisadora do forró — fortalecendo ainda mais o protagonismo sergipano neste intercâmbio cultural. A cantora também participará de uma roda de conversa com o tema “Contribuições dos festivais de dança na Europa para o forró tradicional”.

O festival é fruto de uma parceria ampla, que envolve o Consórcio Nordeste, o Governo Federal, por meio do Iphan e do Ministério da Cultura, além de instituições culturais francesas como o Museu de Belas Artes de Lille, a Lille 3000 e a Câmara Municipal de Lille. A presença sergipana reforça o compromisso do estado com a preservação, difusão e valorização da sua cultura popular no cenário internacional.

Além das apresentações musicais, o evento promove rodas de conversa, oficinas culturais, exposições e o Fórum Internacional do Forró de Raiz, momento em que será assinado um Protocolo de Intenções para fortalecer a candidatura do forró como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Sergipe, como integrante ativo do Consórcio Nordeste, também participa desse esforço coletivo.

O festival promove ainda uma rede de intercâmbio entre artistas brasileiros e europeus, reafirmando o papel do forró como expressão viva da cultura nordestina e instrumento de união entre povos.

Com apresentações de grandes nomes da música nordestina como Elba Ramalho, Santanna, Del Feliz e artistas de diversos estados, Sergipe mostra sua força cultural e reafirma seu protagonismo no movimento pela valorização do forró pé de serra como patrimônio imaterial da humanidade. A comitiva de Sergipe teve a coordenação da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e do Governo de Sergipe.

Para a secretário de Cultura do Município de Aracaju (Secult Aju), Paulo Corrêa, a participação de Sergipe no evento representa não apenas o reconhecimento do talento sergipano, mas também a importância da cultura como instrumento de diplomacia e identidade nacional. “Levar Mestrinho e Amorosa para representar Sergipe é um orgulho enorme. É a prova de que nossa música, nosso sotaque e nossa sanfona têm lugar de destaque nos palcos do mundo. Além disso, o reconhecimento do nosso forró, de nossas tradições na Europa é motivo de grande alegria, principalmente para gente que sempre esteve nos movimentos para a consolidação da nossa cultura”, afirmou.

Vale ressaltar que, Paulo Corrêa, além de secretário da Cultura de Aracaju, é membro integrante da comissão que tornou o Forró e suas matrizes declarados Patrimônio Cultural do Brasil pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em 9 de dezembro de 2021. O reconhecimento ocorreu após um processo iniciado em 2011 pela Associação Cultural Balaio do Nordeste e visa garantir a preservação e a continuidade desta manifestação cultural.

