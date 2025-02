Estado de Sergipe celebra o Carnaval 2025 com alta ocupação hoteleira e aumento do número de voos

A rede hoteleira de Sergipe celebra ótimos números em relação ao Carnaval 2025. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), às vésperas do início oficial da maior festa popular do Brasil, a entidade já contabiliza mais de 90% na taxa de ocupação média, inclusive, há alguns hotéis que já registram 100% de ocupação. Isso configura mais um ano seguido de bons resultados para o segmento, fruto das ações do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a ABIH/SE, para a divulgação e a promoção do destino Sergipe nos principais mercados emissivos de turistas do Brasil.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, comemora o bom resultado. O gestor aponta que é notório que, em 2025, a procura está sendo ainda maior graças aos investimentos feitos nos últimos dois anos pela administração Fábio Mitidieri, o que reflete em mais fluxo de turistas no estado. Ele cita que a Azul Linhas Aéreas, por exemplo, colocou 20 voos extras no período do Carnaval. “Tudo isso atinge positivamente a rede hoteleira e a cadeia produtiva do turismo, especialmente agora, nessa época de festa. Como consequência, tem a geração de empregos e de renda, movimentando nossa economia e consolidando o setor do turismo em Sergipe”, salienta.

De acordo com o presidente da ABIH/SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho, o número referente à ocupação hoteleira pode crescer ainda mais porque as reservas de hospedagem chegam dia após dia. “Esse percentual médio de 90% mostra que o estado de Sergipe está consolidado como um dos destinos mais procurados pelos turistas na época do Carnaval. Trata-se daquele turista que busca o descanso, o lazer, um pouco mais de calmaria, com opções também de festas, como o Bloco Rasgadinho, que é tradicional em nossa cidade, e outros carnavais no interior de Sergipe, a exemplo de Neópolis [que tem o Bloco Zé Pereira como a atração mais famosa]”, explica o presidente da ABIH/SE.

Antônio Carlos Franco destaca, ainda, que Sergipe vem numa constante crescente em relação ao número de voos. Ele aponta que o Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria, mês a mês, vem batendo recordes de embarques e desembarques, o que reflete diretamente na ocupação hoteleira. “Durante o ano de 2024, a ocupação nos hotéis foi muito boa. Isso mostra que as ações do Governo do Estado, por meio da Setur/SE, os investimentos feitos no turismo, inclusive, através da ABIH, via convênio, têm dado resultados muito positivos para a economia sergipana”, avalia.

Resultados positivos

No Aruanã Eco Praia Hotel, em Aracaju, a ocupação está em 84%, com expectativa de alcançar os 90% nos dias de Carnaval, conforme a vice-diretora do hotel, Bruna Libório. Ela considera que o grande investimento do governo estadual é o diferencial para impulsionar a procura por Sergipe, que, segundo a executiva, está sendo visto como um destino novo a ser explorado. “A gente percebe que está aumentando a ocupação. Além disso, as reservas estão sendo fechadas com mais antecedência. Antes o ‘patinho feio’ dos destinos, agora, Sergipe está sendo descoberto pelas pessoas. Elas estão descobrindo toda a beleza do nosso estado. É como um destino novo ainda a ser lapidado”, opina.

Pela primeira vez em Sergipe, a turista Maria do Carmo Dâmaso Andrade, de Barbacena (MG), por influência da filha Talita, veio com um grupo de dez pessoas, entre eles, familiares e amigos, para conhecer o destino. “Nossa, Sergipe é maravilhoso, lindo. As pessoas, o povo é muito acolhedor. E o hotel, maravilhoso. Muito bom, amei. E pretendo voltar em breve”, avisa a dona de casa, que está hospedada no Hotel Pousada do Sol. Ela confessa que se encantou pela Orla da Atalaia, o Mercado Central, o Museu da Gente Sergipana, a Croa do Goré e a Ilha dos Namorados. “Não tem lugar melhor para curtir e relaxar do que Sergipe, e não apenas nessa época de Carnaval”, afirma.

Elisabeth Trindade, que também é mineira, mas da capital, Belo Horizonte, também está estreando em terras sergipanas. Veio a convite de amigos que moram em Aracaju, em busca de tranquilidade e relaxamento. “Como acabei de chegar, vi pouca coisa ainda, mas já estou encantada com o que vi. A cidade é linda. Quero conhecer um pouquinho da cultura local, ver alguns pontos turísticos, fazer um tour pela cidade. Sentir a brisa, pois o ar da praia é muito gostoso, muito agradável, relaxa. O local é muito lindo e muito diferente do nosso cotidiano, pois Belo Horizonte é uma cidade que não tem praia”, compara.

Foto: Max Carlos/Setur