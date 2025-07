SERGIPE CONQUISTA 4º LUGAR NO FESTIVAL DE QUADRILHAS DA REDE GLOBO NE E RECOLOCA ESTADO NO TOPO APÓS 11 ANOS

Sergipe conquistou o 4º lugar no Festival de Quadrilhas Juninas da Rede Globo Nordeste, realizado no último domingo, 29, em Goiana, em Pernambuco. O evento reuniu representantes de todos os estados do Nordeste e é considerado uma das competições mais prestigiadas e acirradas do país. Com esse feito, Sergipe volta ao Top 5 da competição após 11 anos.

Apoiado pelo Governo do Estado, o grupo sergipano Pioneiros da Roça encantou o público e os jurados com um espetáculo que une fé e tradição, homenageando Nossa Senhora Divina Pastora, padroeira de Sergipe, e exaltando a renda irlandesa, patrimônio cultural brasileiro e patrimônio imaterial sergipano.

O figurino utilizado pela quadrilha junina remete às cores do manto da santa e aos elementos barrocos do altar localizado no santuário de Divina Pastora. Além dos 126 brincantes (63 pares), o espetáculo envolve aproximadamente 170 pessoas, incluindo atores, equipe técnica e de produção, músicos, figurinistas, marcadores e profissionais das áreas de cenografia, projeto temático, estilismo e marketing.

O resultado, segundo um dos líderes do grupo, Ronny Max, é fruto de muito esforço coletivo. “A preparação para o ciclo junino é sempre intensa. Nos dois meses que antecedem junho, os ensaios se tornam praticamente diários, em paralelo à confecção dos trajes e cenografia. Tudo isso exige dedicação, estrutura e recursos. Elas sobrevivem do amor dos brincantes e do empenho dos dirigentes. Por isso, é fundamental o apoio do Governo do Estado, que tem ampliado os investimentos na cultura junina”, destacou o diretor.

Além da conquista no festival da Globo Nordeste, a Pioneiros da Roça já venceu seis concursos nesta temporada: Gonzagão, Levanta Poeira, Sesc Seu Menino, Rancho/TV Atalaia, Zabumbeiro Vovô (Santo Amaro das Brotas) e a Seletiva Estadual da Conaje, que garante vaga no Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas, previsto para julho. O grupo também foi vice-campeão em Umbaúba e no Centro de Criatividade.

Pioneiros da Roça

Fundado em 1981, no bairro Cirurgia, em Aracaju, o grupo Pioneiros da Roça nasceu da iniciativa de jovens da própria comunidade, sem fins lucrativos. As apresentações combinam arte, religiosidade, história e cultura popular, com resgate de tradições juninas e valorização do saber popular sergipano. Atualmente a equipe é composta por 170 pessoas, incluindo 126 brincantes, 10 músicos, uma equipe de produção com cerca de 20 colaboradores, além de diretores, estilistas, coreógrafos, projetistas e demais profissionais envolvidos.

