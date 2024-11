Sergipe conquista Prêmio Sebrae de Jornalismo; Trabalho sergipano foi vencedor

Durante uma cerimônia emocionante, os vencedores da etapa nacional da 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo foram revelados na noite da última quinta-feira, 28, em Brasília. Com representantes de várias regiões do país, a grande final da premiação reuniu os 25 finalistas entre as categorias principais (Texto, Áudio, Vídeo e Foto) e a categoria especial (Jornalismo Universitário).

Com o trabalho “Castanha, torra e tradição”, as estudantes de jornalismo Ana Carolina Izidoro Melo, Maria Vitória Pereira de Oliveira Souza e Milânia Ribeiro dos Santos conquistaram a premiação na etapa nacional da Categoria Especial Jornalismo Universitário.

A estudante Maria Vitória, vencedora da premiação e do Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo, ressaltou a sua felicidade com essa conquista. “A gente se sente extremamente realizadas. Através dessa premiação, também representamos o nordeste, ao lado de tantos outros jornalistas incríveis. Além de sentir que estamos representando o nosso estado com algo que é nosso, que é da nossa culinária. Nós estamos muito felizes, porque, para aquelas três meninas que não tinham dinheiro para fazer a matéria, estar no Distrito Federal, hoje, e receber essa premiação, é uma sensação indescritível”, destacou.

A premiação teve como tema central “A contribuição dos pequenos negócios na transformação de realidades locais”, reforçando o papel da imprensa na promoção e no fortalecimento do empreendedorismo brasileiro focado nos pequenos negócios.

A 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo recebeu mais de 3 mil trabalhos enviados por profissionais e estudantes de jornalismo de todo o país, superando em 62% o número de participantes do ano passado.

A superintendente do Sebrae, Priscila Felizola, expressou o seu orgulho com o resultado da premiação. “É uma grande satisfação ver o trabalho sergipano reconhecido no Prêmio Sebrae de Jornalismo. Este prêmio é um reflexo do talento e da dedicação dos profissionais de comunicação, que desempenham um papel fundamental na promoção do empreendedorismo e da inovação. O Sebrae tem orgulho de apoiar iniciativas que inspiram e fortalecem a cultura empreendedora em nosso estado. Parabenizo todos os vencedores e agradeço aos jornalistas que, com seu trabalho, ajudam a transformar histórias de sucesso em exemplos para todos”, finalizou Priscila.

Ascom Sebrae – foto divulgação