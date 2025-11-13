Sergipe consolida como destino do triathlon com 2ª edição do Ironman

Sergipe se prepara para viver mais uma grande celebração do esporte e do turismo com a segunda edição do Itaú BBA Ironman 70.3 Aracaju-Sergipe, marcada para o dia 30 de novembro e realizada em parceria com o Governo do Estado. Última competição da temporada 2025 do circuito nacional, o evento confirma o crescimento da modalidade no estado e o fortalecimento de Sergipe como uma das principais sedes esportivas do país.

Nesta edição, mais de 1.300 atletas participarão da prova, representando 11 países, como Brasil, Portugal, França, Espanha, Argentina, Uruguai, África do Sul, Estados Unidos e Costa Rica. A iniciativa também marca a estreia da categoria profissional, que reunirá 21 triatletas de elite (15 homens e 6 mulheres) em busca de quatro vagas para o Ironman 70.3 World Championship 2026, na França.

Entre os destaques confirmados para a competição, estão nomes consagrados do triathlon brasileiro, a exemplo de Reinaldo Colucci, Igor Amorelli e Fernando Toldi. Também vão participar jovens talentos como Vittoria Lopes, Mikelle Coelho e Enzo Kraus, representando a nova geração da modalidade.

O crescimento da prova também é sentido no próprio estado. Sergipe registra um salto significativo no número de participantes: neste ano, são 204 atletas locais (173 homens e 31 mulheres), contra 155 em 2024. Desses, 106 estão estreando no triathlon, um indicativo de que o esporte vem conquistando novos adeptos no território sergipano. O interior também marca presença, mostrando que a paixão pelo triathlon já ultrapassa os limites da capital.

Além de Sergipe, o evento conta com forte participação de atletas de São Paulo (184), Bahia (170), Pernambuco (75), Distrito Federal (68) e outros estados, consolidando o Ironman 70.3 Aracaju-Sergipe como uma das etapas mais representativas do calendário nacional.

Com o evento, a capital sergipana vai se transformar em um grande cenário esportivo, reunindo atletas e famílias que aproveitam o evento para conhecer as belezas naturais e culturais do estado. A expectativa é de que o turismo também se beneficie, movimentando a rede hoteleira, bares, restaurantes e o comércio local.

Programação

Locais principais:

Foz do Rio Vaza Barris (Mosqueiro): Natação e Transição 1

Praia de Atalaia: Ironman Village, Transição 2 e Chegada

27 de novembro (quarta-feira)

14h–19h: Ironman Village – Praia de Atalaia

14h–18h: Entrega de kits (com horário agendado) – Ironman Village

28 de novembro (quinta-feira)

9h–19h: Ironman Village – Praia de Atalaia

9h–18h: Entrega de kits (com horário agendado) – Ironman Village

16h–17h: Plantão de dúvidas – SAC (Ironman Village)

29 de novembro (sexta-feira)

8h: Ironkids – Praia de Atalaia

8h30–19h: Ironman Village – Praia de Atalaia

8h30–12h: Entrega de kits – Ironman Village

10h30: Coletiva de imprensa – Praia de Atalaia

14h–18h: Bike Check-in T1 – Foz do Rio Vaza Barris

30 de novembro (sábado)

5h: Largada Elite Masculina

5h05: Largada Elite Feminina

5h15–5h35: Largada Amadores (Rolling Start)

10h: Premiação Top 3 Geral – Praia de Atalaia

17h30: Premiação Top 5 por Categoria e TriClub – Praia de Atalaia

18h30: Cerimônia de Rolagem de Vagas – Mundial 2026 – Praia de Atalaia

(Programação sujeita a alterações até a divulgação do Congresso Técnico online.)

A realização do Itaú BBA Ironman 70.3 Aracaju-Sergipe é uma parceria entre o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), e a Unlimited Sports, com apoio da Prefeitura Municipal de Aracaju e de diversos patrocinadores nacionais e internacionais.

Credenciamento de imprensa

Os veículos de imprensa interessados na cobertura do evento podem solicitar o credenciamento até o dia 26/11, por meio do site presskit.net.br/c/61iZK96oDecrpk. Os limites de solicitações são: TVs (até 3 profissionais); e rádios, jornais, revistas e sites (até 2 profissionais). O envio da solicitação não garante o credenciamento. As confirmações serão encaminhadas até o dia 21/11.

As credenciais poderão ser retiradas nos dias 28 e 29 de novembro, das 10h às 15h, na Sala de Imprensa montada no Ironman Village, localizado na Avenida Santos Dumont S/N – bairro Coroa do Meio, próximo ao Centro de Arte e Cultura. Não haverá entrega de credenciais no dia do evento. Dúvidas podem ser encaminhadas para a assessoria de imprensa do evento (mbragacom@mbragacom.com.br).

Foto: Rômulo Cruz