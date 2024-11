SERGIPE CONTRIBUI PARA DEBATES SOBRE O FUTURO HABITACIONAL COM FOCO EM INCLUSÃO SOCIAL E INOVAÇÃO

Nesta segunda-feira, 18 de novembro, o presidente da ADEMI-SE, Evislan Souza, participou do 1° Seminário Diálogos de Habitação, promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), em Natal, no Rio Grande do Norte.

O evento reuniu lideranças do setor habitacional para discutir soluções e estratégias que garantam avanços no programa Minha Casa Minha Vida e na geração de emprego e renda no Brasil.

Durante o painel “MCMV Cidades e Emendas”, Evislan trouxe a experiência de Sergipe, destacando o Residencial Nossa Casa Socorro como exemplo de inovação e impacto social. “Esse projeto mostra como as parcerias entre governo, setor privado e parlamentares podem transformar vidas e contribuir para a redução do déficit habitacional,” afirmou.

O evento abordou temas como a sustentabilidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a importância das parcerias público-privadas e o fortalecimento das políticas de habitação para atender as populações mais vulneráveis.

Destaques de Sergipe

Evislan reforçou o papel de Sergipe como referência nacional no uso de emendas parlamentares no MCMV. Além de compartilhar casos de sucesso, ele apresentou propostas práticas para replicar o modelo em outras regiões.

“Foi uma oportunidade valiosa de troca de ideias e aprendizados. Estamos mostrando que Sergipe pode ser um exemplo para o Brasil,” concluiu o presidente da ADEMI-SE.

Sobre o Seminário

O evento, promovido pela CBIC, em parceria com Sinduscon-RN e Sinduscon Mossoró, é um marco no setor habitacional. Além de debater estratégias para o futuro da habitação, ele busca fomentar parcerias e estimular o desenvolvimento econômico regional e nacional, integrando habitação, planejamento urbano e infraestrutura.

Larissa Gaudêncio – Assessoria de Comunicação

Foto CBIC