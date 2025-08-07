SERGIPE DEFINE DELEGAÇÃO QUE REPRESENTARÁ O ESTADO NA CONFERÊNCIA INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE

Sergipe já conhece os estudantes que representarão o estado na VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA). Doze estudantes da rede pública foram eleitos como delegados estaduais e seguirão para a etapa nacional, que acontecerá no período de 6 a 10 de outubro, em Brasília (DF).

A delegação foi definida na tarde da última terça-feira, 5, durante o encerramento da etapa estadual do evento, que reuniu cerca de 50 alunos delegados vindos de diversas regiões do estado.

Com o tema ‘Vamos transformar o Brasil com Educação e Justiça Climática’, a conferência tem como objetivo fortalecer a educação ambiental para que as escolas se tornem um espaço de educação sustentável, envolvendo estudantes de 11 a 14 anos, matriculados do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental.

De acordo com a chefe do Serviço de Educação do Campo e da Diversidade (Secad), Geneluça Santana, a escolha foi conduzida exclusivamente pelos estudantes, num processo democrático que respeitou os princípios da conferência ‘jovem escolhe jovem, jovem educa jovem e uma geração aprende com a outra’. “Os 50 delegados que estavam na etapa estadual foram os responsáveis por eleger, por meio de votação, os 12 colegas que representarão Sergipe. Não houve interferência de adultos no momento da votação. Os professores estavam apenas como observadores, e o processo foi inteiramente democrático. Já a escolha do projeto que irá para a etapa nacional foi feita em conjunto entre os 12 delegados eleitos e os membros da Comissão Estadual de Organização (COEA), seguindo os critérios como aplicabilidade, continuidade e impacto”, explicou.

Projeto selecionado

O projeto que representará Sergipe na etapa nacional foi apresentado pela estudante Marcela Chaves Faverão, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Amintas Leopoldino Ramos, de Tobias Barreto. Esse projeto foi intitulado ‘A exploração do conceito de Casa Comum de Leonard Boff: uma sequência do projeto Nossa Terra, Nosso Futuro’.

Delegados eleitos

Representando a diversidade e o engajamento ambiental das escolas sergipanas, foram eleitos para a etapa nacional os delegados: Evelen Ruana da Silva Macedo, Paola Saraiva Apolônio dos Santos, Lucas Vanbaster Menezes Dantas, Júlia Gabryella Moura Nunes, Evellyn Sophya Góis dos Santos, Marcela Chaves Faverão, Inez Vitória Cabral Costa, Melissa Samara Santos Paulino, Kimberlly Góis Nascimento Santana, Levy Santos de Almeida, David Marques de Araújo e Luna Cristina de Araújo Rosa.

Para a estudante do Centro de Excelência Gov. Augusto Franco, Melissa Samara Santos Paulino, entre os doze delegados que representarão Sergipe, a oportunidade de apresentar o projeto a deixou honrada e grata. “Fui eleita como delegada pelos meus colegas para apresentar o nosso projeto. Agora, estou me preparando para seguir até Brasília, onde darei continuidade a essa jornada tão significativa. Agradeço imensamente pela confiança e por essa oportunidade única. Sei que dará tudo certo e que será um momento de muito aprendizado e crescimento”, destacou.

A estudante foi orientada pela professora Rosângela Alves e apresentou o Projeto de Letramento ‘Cultivando Saberes’, que une o cuidado com o meio ambiente ao fortalecimento da escrita dos estudantes por meio de atividades como a horta escolar, o paisagismo, o estudo das plantas medicinais e o resgate dos saberes populares da comunidade.

A professora Rosângela Alves celebrou a eleição da aluna como delegada, representando a escola na etapa estadual. “Durante o evento, ela apresentou o projeto com muita segurança e sensibilidade, compartilhando as experiências vividas por toda a turma. Foi um momento muito bonito de troca com os alunos de diferentes regiões do estado, e posso dizer que todos estavam comprometidos com a construção de um mundo mais justo e sustentável. A realização do projeto que Melissa apresentou só foi possível graças ao envolvimento de todos os colegas e professores. Todos os professores abraçaram esse projeto e contribuíram de forma essencial para articular os temas ambientais com os conteúdos escolares”, afirmou.

Sobre a CNIJMA

Organizada pelos Ministérios da Educação (MEC), do Meio Ambiente e Mudança de Clima (MMA) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a CNIJMA é um processo pedagógico e participativo que envolve escolas de todo o Brasil com turmas dos anos finais do ensino fundamental (6° ao 9° ano). Seu objetivo é fortalecer a educação ambiental, promovendo o protagonismo das crianças e adolescentes na construção de soluções sustentáveis para suas comunidades.

A VI edição da conferência faz parte da mobilização nacional rumo à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontecerá entre os dias 10 e 21 novembro de 2025, em Belém (PA). Desde a sua primeira edição, em 2003, a conferência já envolveu mais de 20 milhões de pessoas, entre estudantes, professores, gestores e lideranças comunitárias.

