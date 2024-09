Sergipe divulgará destino na Abav Expo 2024 em Brasília

Sergipe vai participar da Abav Expo 2024, entre os dias 26 e 28 de setembro, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília (DF). Nessa 51ª edição, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), promete impressionar mais uma vez. Para tanto, investiu em um estande ainda maior do que o espaço projetado e executado no ano anterior. Nele, os cerca de 30 mil visitantes esperados – 10 mil a cada dia – poderão conhecer um pouco dos atrativos turísticos e da sergipanidade que o estado tem a oferecer.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, destaca a participação de Sergipe em mais uma edição da Abav Expo, considerada o maior evento turístico da America Latina. Segundo ele, colocar Sergipe em evidência numa feira internacional desse porte, onde milhares de profissionais do Brasil e do mundo poderão conhecer e até ‘experienciar’ alguns atrativos turísticos sergipanos, contribuirá para fomentar ainda mais o setor no estado. “Nesta nova edição, queremos impressionar ainda mais do que fizemos na edição anterior no Rio de Janeiro, quando fomos bastante elogiados. Mostraremos ao público, em um estande maior, mais bonito e moderno, que Sergipe é um destino lindo, aconchegante, cheio de atrativos, e que os turistas vão se encantar. Queremos colocar Sergipe de vez na prateleira do mercado como um dos mais atraentes destinos do Nordeste”, afirma, cheio de otimismo.

Assinado pelo Instituto Banese, o estande terá 120 metros quadrados. Misturando sergipanidade e tecnologia, será dividido em espaços específicos, contando com Casa do Artesanato Sergipano, sala de reuniões e capacitações para agentes de viagens decorada com painel de renda irlandesa, um grande balcão central circular de pinus e balcões de atendimento menores a partir de letras em caixa alta e adesivadas de chita, que formarão o nome Sergipe. Além disso, o ambiente é arrematado por piso de LED, que mostrará praias sergipanas, e piso de vidro temperado forrado com areia de praia e conchas.

Destaque para um painel de LED com simulador de paramotor. Assim, com o auxílio de óculos de realidade virtual, serão simulados passeios aéreos pelos principais roteiros turísticos de Sergipe para os visitantes. Eles também receberão material promocional, como panfletos, cartões-postais e tatuagens temporárias. Com apoio do Grupo Maratá e das Prefeituras de Estância e Indiaroba, o público fará degustação de bebidas, como licores, e da culinária sergipana, a exemplo de amendoim cozido, queijadinha e castanha de caju. E mais: haverá ativação com distribuição de pipoca e de picolés.

Sobre a Abav Expo

A Abav Expo reúne os principais players do setor e promove a conexão com o mais importante canal de distribuição do turismo brasileiro: os agentes de viagens. Estima-se que 45% do público serão desses profissionais. Ressalte-se que haverá mais de 42 mil participantes, sendo mais de 2 mil marcas expositoras.

Com inúmeras possibilidades de negócios, fortalecimento de marca e de destino, além de capacitações, a Abav 2024, a ser realizada no maior centro de convenções da América Latina, é uma vitrine para lançamentos e novidades. O espaço possui mais de 65 mil metros quadrados de área construída, e a 51ª Abav Expo ocupará os pisos 1, 3 e 4 do CICB, num total de 33.525 metros quadrados de área.

Foto: Perspectiva