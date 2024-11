Sergipe é exemplo para o Brasil em encontro da Rede Nacional de Educação Cidadã

Sergipe foi celebrado como um case de sucesso para o Brasil no terceiro encontro da Rede Nacional de Educação Cidadã, que ocorreu nos dias 8 e 9 de novembro, na Fundação Getúlio Vargas (FGV), em São Paulo. O evento reuniu representantes de diversos estados brasileiros para uma troca de experiências e conhecimentos voltados à promoção da cidadania ativa.

No encontro, Sergipe se destacou pelo programa Ser Cidadão, que se tornou referência na formação de estudantes críticos e engajados socialmente. O programa é coordenado pela técnica do Departamento de Apoio ao Sistema Operacional da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) Isabela Mazza.

“Sergipe é exemplo para o Brasil, e ficamos felizes. Durante o evento, compartilhamos com as pessoas presentes o processo de criação e implementação da rede, enfatizando o papel fundamental da colaboração com outras instituições e agentes da sociedade sergipana. Além das discussões sobre metodologias e novas perspectivas para a educação cidadã, foram apresentadas também as práticas de êxito que são desenvolvidas no estado, a exemplo das parcerias com o Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Justiça, Escola Legislativa, entre outras”, destaca Mazza.

O Centro de Excelência Atheneu Sergipense, em Aracaju, o Colégio Estadual Professor Abelardo Romero Dantas, em Lagarto, e o Colégio Estadual Professor Fernando Azevedo, em Nossa Senhora das Dores, estiveram presentes no encontro e apresentaram suas práticas de êxito. No total, 28 escolas da rede pública estadual participam do programa Ser Cidadão com 35 professores e cerca de 12 mil estudantes.

“É de grande importância o trabalho que foi desenvolvido em Sergipe por meio do programa. A rede nacional reconheceu o trabalho que estamos realizando em Sergipe, e isso tem gerado uma repercussão muito positiva. Eles identificaram que somos o único estado no país a atuar com educação cidadã em nível estadual, ou seja, a única Secretaria de Educação que trata a formação cidadã como um projeto de governo. Esse reconhecimento nos posiciona como referência, e a Seduc tem sido essencial nesse processo, oferecendo todo o suporte necessário para as nossas ações. Esse destaque fez com que o Instituto Unibanco convocasse a Rede Nacional de Educação Cidadã para estudar e entender o modelo de Sergipe, investigando o que fazemos aqui que ainda não é realizado em outras partes do Brasil”, explicou a técnica da Seduc.

Isabela Mazza também informou que o projeto tem sido relevante para os alunos. “Apresentamos o projeto nas escolas, e cada uma delas desenvolve sua própria iniciativa de acordo com suas particularidades. Assim, os alunos começam a aprender sobre cidadania e a criar suas próprias ações dentro das escolas, assumindo o protagonismo em seus projetos. O impacto dessa educação cidadã tem sido transformador, pois, ao entenderem quem são e o papel que desempenham na sociedade, os estudantes passam a adotar novas posturas, tanto na escola quanto na comunidade. Essa conscientização muda o modo como eles enxergam seu lugar no mundo”, complementou.

A diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliane Passos, afirmou que o encontro foi positivo para a educação sergipana. “Professores e estudantes da rede pública estadual tiveram a oportunidade de apresentar para todo o país as nossas ações. Foi muito positivo, muito enriquecedor para os profissionais, gestores, professores e para os alunos que estão envolvidos nessas ações aqui em Sergipe para motivação, e saímos de lá com um propósito: o de ampliar a rede de cidadania nas escolas públicas estaduais”, afirmou.

Um dos coordenadores pedagógicos envolvidos, o professor Yuri Norberto, salientou a importância do reconhecimento da Rede Nacional de Educação Cidadã. “Esse reconhecimento abre caminhos, fortalece parcerias e traz oportunidades para que possamos aprimorar o que já estamos construindo. O apoio da secretaria é essencial, pois nos traz segurança e alinhamento, mostrando que nosso trabalho está em sintonia com as diretrizes educacionais e que não estamos sozinhos”, destacou.

Yuri Norberto também ressaltou o comprometimento dos alunos. “O envolvimento dos estudantes é completo, pois, ao compreenderem seu papel como cidadãos, eles assumem as rédeas de suas vidas. Esse engajamento é crucial para o desenvolvimento e sucesso do programa. Em Sergipe, destacamos a atuação integrada e em rede, o que é reforçado pelo papel da Secretaria da Educação e do Dase, que garantem o apoio constante. Além disso, ficou evidente no encontro o comprometimento dos profissionais da educação em Sergipe, que têm uma relação quase afetiva com seu trabalho, algo que fortalece o impacto do projeto e faz a diferença na educação cidadã”, explicou.

Programa Ser Cidadão

O programa Ser Cidadão é uma iniciativa do Governo do Estado de Sergipe que promove a formação cidadã de crianças e jovens por meio de atividades gratuitas focadas na participação democrática e no fortalecimento dos direitos humanos. O objetivo é desenvolver uma geração de cidadãos conscientes, respeitando a diversidade e incentivando a liderança ativa, com alcance em todo o estado. Essa ação busca fortalecer a educação cidadã e criar referências para a prática de uma cidadania democrática em Sergipe.

Voltado para alunos dos ensinos fundamental e médio, o programa incentiva o conhecimento sobre a Constituição Federal, direitos humanos e deveres sociais de forma transdisciplinar, promovendo uma cidadania responsável, autônoma e solidária. O ‘Ser Cidadão’ visa à formação de indivíduos responsáveis e críticos, capazes de exercer seus direitos e deveres em uma sociedade pluralista e democrática, posicionando Sergipe como um modelo de educação cidadã em nível nacional.